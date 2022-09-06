Жданов назвал условие, при котором войска РФ "разбегутся, как тараканы"

При условии отсутствия финансирования, российские солдаты будут втихаря убивать своих командиров, отметил эксперт.
Отсутствие денег для финансирования армии РФ очень негативно повлияет на ее боеспособность - дойдет до того, что солдаты начнут "по-тихому" убивать своих командиров и разбегаться, как тараканы в надежде попасть домой независимо от обстоятельств.
"Просто командир будет единственным препятствием. На сегодняшний день дисциплина армии РФ держится на командирской воле. Они стараются подавлять упаднические настроения, в том числе и применение физической силы. Были случаи в апреле-мае, когда командиры применяли оружие против своих солдат, чтобы остальных вернуть на позиции. Были случаи, когда солдаты убивали своих командиров и пытались покинуть свои позиции в направлении государственной границы Российской Федерации. Там коррупция в масштабах бригад. Командир бригады – главный рукомойник", - рассказал военный эксперт Олег Жданов в эфире телеканала Freedom.
Эксперт также обратил внимание, что такая ситуация в армии РФ приведет к деморализации и снижению боеспособностей воинских частей вплоть до отказа от участия в боевых действиях.
Олег Жданов отметил, что если на фронте "сарафанное радио" работает медленно, то в самой России, особенно в регионах, где было больше всего желающих воевать, достаточно быстро расходится информация, в том числе и о выплатах.
Что известно об успехах ВСУ
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецкой области в результате контрнаступательных действий бойцы Вооруженных сил Украины освободили населенный пункт Озерное недалеко от Славянска.
Успешными контрнаступательными действиями отличились бойцы стрелкового батальона Национальной гвардии совместно с 63 батальоном 103-й бригады территориальной обороны.
"Мы показали Росгвардии, куда им нужно идти и за каким кораблем. Освобождаем нашу землю клочок за клочком, село за селом. За нами победа. Слава Украине!", – заявили украинские военные в опубликованном обращении.
Кроме того, в воскресенье утром, 4 сентября, бойцы Вооруженных сил Украины подняли сине-желтое знамя над посёлком городского типа Высокополье в Бериславском районе Херсонской области.
Населенный пункт находится на северо-востоке Херсонщины и перешел под контроль украинских защитников. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе бригады имени Ивана Богуна.
Читайте также:
- ВСУ придется идти на Россию, если ее армию разбить не удастся, а Путин останется у власти – Жданов
- "Час Ч" для Крымского моста настал: Жданов рассказал, когда ВСУ перейдут к действиям
- Беларусь проведет репетицию "захвата Украины" - Жданов