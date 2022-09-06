Жданов назвал условие, при котором войска РФ "разбегутся, как тараканы"

Эксперт объяснил, что будет с армией РФ без денег / Коллаж Facebook/kpszsu, Reuters, Главред

Отсутствие денег для финансирования армии РФ очень негативно повлияет на ее боеспособность - дойдет до того, что солдаты начнут "по-тихому" убивать своих командиров и разбегаться, как тараканы в надежде попасть домой независимо от обстоятельств.

"Просто командир будет единственным препятствием. На сегодняшний день дисциплина армии РФ держится на командирской воле. Они стараются подавлять упаднические настроения, в том числе и применение физической силы. Были случаи в апреле-мае, когда командиры применяли оружие против своих солдат, чтобы остальных вернуть на позиции. Были случаи, когда солдаты убивали своих командиров и пытались покинуть свои позиции в направлении государственной границы Российской Федерации. Там коррупция в масштабах бригад. Командир бригады – главный рукомойник", - рассказал военный эксперт Олег Жданов в эфире телеканала Freedom.

Эксперт также обратил внимание, что такая ситуация в армии РФ приведет к деморализации и снижению боеспособностей воинских частей вплоть до отказа от участия в боевых действиях.

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Олег Жданов отметил, что если на фронте "сарафанное радио" работает медленно, то в самой России, особенно в регионах, где было больше всего желающих воевать, достаточно быстро расходится информация, в том числе и о выплатах.

Что известно об успехах ВСУ

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецкой области в результате контрнаступательных действий бойцы Вооруженных сил Украины освободили населенный пункт Озерное недалеко от Славянска.

Успешными контрнаступательными действиями отличились бойцы стрелкового батальона Национальной гвардии совместно с 63 батальоном 103-й бригады территориальной обороны.

"Мы показали Росгвардии, куда им нужно идти и за каким кораблем. Освобождаем нашу землю клочок за клочком, село за селом. За нами победа. Слава Украине!", – заявили украинские военные в опубликованном обращении.

Кроме того, в воскресенье утром, 4 сентября, бойцы Вооруженных сил Украины подняли сине-желтое знамя над посёлком городского типа Высокополье в Бериславском районе Херсонской области.

Населенный пункт находится на северо-востоке Херсонщины и перешел под контроль украинских защитников. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе бригады имени Ивана Богуна.

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