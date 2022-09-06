ВСУ мощно бьют оккупантов и освободили новые территории на юге

ВСУ / УНИАН, Генштаб ВСУ

Украинские военные отбили некоторые населенные пункты на юге.

Как заявила глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк в эфире Freedom, об освобожденных территориях не сообщают сразу же, чтобы не подвергать их массированным ударам со стороны оккупантов.

"Мы продолжаем позиционные бои, есть территории, которые нами уже освобождены, и есть расчетное время оглашения этих территорий такими, которые уже полностью под юрисдикцией Украины. Поэтому давайте еще немножечко подождем, мы готовим сообщение официальное на этот счет", - сказала Гуменюк.

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Она отметила, что военные очень серьезно следят за тем, чтобы освобожденные населенные пункты не подвергались массированным артиллерийским и авиационным ударам со стороны противника.

Что известно об успехах ВСУ

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецкой области в результате контрнаступательных действий бойцы Вооруженных сил Украины освободили населенный пункт Озерное недалеко от Славянска.

Успешными контрнаступательными действиями отличились бойцы стрелкового батальона Национальной гвардии совместно с 63 батальоном 103-й бригады территориальной обороны.

"Мы показали Росгвардии, куда им нужно идти и за каким кораблем. Освобождаем нашу землю клочок за клочком, село за селом. За нами победа. Слава Украине!", – заявили украинские военные в опубликованном обращении.

Кроме того, в воскресенье утром, 4 сентября, бойцы Вооруженных сил Украины подняли сине-желтое знамя над посёлком городского типа Высокополье в Бериславском районе Херсонской области.

Населенный пункт находится на северо-востоке Херсонщины и перешел под контроль украинских защитников. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе бригады имени Ивана Богуна.

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