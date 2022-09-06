Зеленский срочно провел заседание Ставки

В ведомстве отмечают, что во время заседания военные рассказали Зеленскому про ситуации на всей линии фронта.
Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.
Как сообщает пресс-служба Офиса президента Украины, в ходе обсуждений ему доложили о новых успехах украинских военных на фронте.
В ведомстве отмечают, что во время заседания военные рассказали Зеленскому про ситуации на всей линии фронта.
"В частности, силы обороны добились успеха в уничтожении ракетных составов, баз, штабов и логистических маршрутов российских захватчиков. На определенных направлениях проводится активная контрбатарейная борьба для подавления сил противника", - рассказали в ОП по итогам заседания Ставки.
В свою очередь Зеленский напомнил о том, что потери российских оккупантов достигли более 50 тысяч человек. По словам президента, российское военно-политическое руководство несет полную ответственность за "истребления граждан РФ".
В ОП добавляют, что во встрече приняли участие:
- главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный,
- министр обороны Алексей Резников,
- министр внутренних дел Денис Монастырский,
- министр инфраструктуры Александр Кубраков,
- начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала,
- командующий Нацгвардией Юрий Лебедь,
- начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов,
- секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов,
- заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец,
- командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский, а также командующие оперативными направлениями.
Что известно об успехах ВСУ
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецкой области в результате контрнаступательных действий бойцы Вооруженных сил Украины освободили населенный пункт Озерное недалеко от Славянска.
Успешными контрнаступательными действиями отличились бойцы стрелкового батальона Национальной гвардии совместно с 63 батальоном 103-й бригады территориальной обороны.
"Мы показали Росгвардии, куда им нужно идти и за каким кораблем. Освобождаем нашу землю клочок за клочком, село за селом. За нами победа. Слава Украине!", – заявили украинские военные в опубликованном обращении.
Кроме того, в воскресенье утром, 4 сентября, бойцы Вооруженных сил Украины подняли сине-желтое знамя над посёлком городского типа Высокополье в Бериславском районе Херсонской области.
Населенный пункт находится на северо-востоке Херсонщины и перешел под контроль украинских защитников. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе бригады имени Ивана Богуна.
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