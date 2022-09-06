Зеленский срочно провел заседание Ставки

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента Украины, в ходе обсуждений ему доложили о новых успехах украинских военных на фронте.

В ведомстве отмечают, что во время заседания военные рассказали Зеленскому про ситуации на всей линии фронта.

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"В частности, силы обороны добились успеха в уничтожении ракетных составов, баз, штабов и логистических маршрутов российских захватчиков. На определенных направлениях проводится активная контрбатарейная борьба для подавления сил противника", - рассказали в ОП по итогам заседания Ставки.

В свою очередь Зеленский напомнил о том, что потери российских оккупантов достигли более 50 тысяч человек. По словам президента, российское военно-политическое руководство несет полную ответственность за "истребления граждан РФ".

В ОП добавляют, что во встрече приняли участие:

главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный,

министр обороны Алексей Резников,

министр внутренних дел Денис Монастырский,

министр инфраструктуры Александр Кубраков,

начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала,

командующий Нацгвардией Юрий Лебедь,

начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов,

секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов,

заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец,

командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский, а также командующие оперативными направлениями.

Что известно об успехах ВСУ

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецкой области в результате контрнаступательных действий бойцы Вооруженных сил Украины освободили населенный пункт Озерное недалеко от Славянска.

Успешными контрнаступательными действиями отличились бойцы стрелкового батальона Национальной гвардии совместно с 63 батальоном 103-й бригады территориальной обороны.

"Мы показали Росгвардии, куда им нужно идти и за каким кораблем. Освобождаем нашу землю клочок за клочком, село за селом. За нами победа. Слава Украине!", – заявили украинские военные в опубликованном обращении.

Кроме того, в воскресенье утром, 4 сентября, бойцы Вооруженных сил Украины подняли сине-желтое знамя над посёлком городского типа Высокополье в Бериславском районе Херсонской области.

Населенный пункт находится на северо-востоке Херсонщины и перешел под контроль украинских защитников. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе бригады имени Ивана Богуна.

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