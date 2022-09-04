"Украинские флаги возвращаются": Зеленский собрал Ставку верховного главнокомандующего

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел в воскресенье очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Во встрече приняли участие: секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников и его заместитель Ростислав Замлинский, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала, командующий Национальной гвардией Юрий Лебедь, министр внутренних дел Денис Монастырский, министр инфраструктуры Александр Кубраков, а также заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец, сообщается на сайте главы государства.

В режиме видеосвязи к заседанию Ставки присоединились начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, командующий войсками Оперативного командования Юг Андрей Ковальчук и командующий войсками Оперативного командования Запад Сергей Литвинов.

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Главнокомандующий и командующие оперативными направлениями, руководитель разведки доложили о ситуации на передовой.

"Выходных на войне нет. Держим постоянную связь с теми, кто на фронте. Подробности не буду рассказывать, но украинские флаги возвращаются туда, где должны быть по праву. А оккупантам на нашей земле не место", – сказал Зеленский по результатам заседания Ставки.

Что известно об успехах ВСУ

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецкой области в результате контрнаступательных действий бойцы Вооруженных сил Украины освободили населенный пункт Озерное недалеко от Славянска.

Успешными контрнаступательными действиями отличились бойцы стрелкового батальона Национальной гвардии совместно с 63 батальоном 103-й бригады территориальной обороны.

"Мы показали Росгвардии, куда им нужно идти и за каким кораблем. Освобождаем нашу землю клочок за клочком, село за селом. За нами победа. Слава Украине!", – заявили украинские военные в опубликованном обращении.

Кроме того, в воскресенье утром, 4 сентября, бойцы Вооруженных сил Украины подняли сине-желтое знамя над посёлком городского типа Высокополье в Бериславском районе Херсонской области.

Населенный пункт находится на северо-востоке Херсонщины и перешел под контроль украинских защитников. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе бригады имени Ивана Богуна.

Бойцы бригады имени Ивана Богуна опубликовали соответствующее фото из освобожденного Высокополья.

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