"Нам очень тяжело, но мы продвигаемся": ВСУ освободили более 1000 кв. км за несколько дней - Залужный

Валерий Залужный прокомментировал контрнаступление ВСУ / Фото УНИАН, facebook.com/CinCAFU

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что всего за несколько дней ВСУ освободили от врага уже более 1000 квадратных километров. Украинские защитники продолжают успешное контрнаступление по многим направлениям.

По словам Залужного, освобождение украинской земли проходит тяжело, но уверенно. ВСУ продвигаются вперед и выражают благодарность гражданам, помогающим им.

"Более 1000 кв км освобождено от оккупанта в последние несколько дней. Нам очень тяжело, но мы продвигаемся вперед. Благодарны согражданам, которые помогают и ждут нас", – говорится в сообщении Залужного в Telegram.

Видео дня

Также главнокомандующий также опубликовал видео из освобожденных населенных пунктов Харьковщины:

Освобождение Харьковской области

8 сентября Вооруженные силы Украины подняли украинские флаги в ряде населенных пунктов Харьковской области, которые ранее были оккупированы россиянами. В частности, ВСУ подняли флаг Украины в Балаклее, Волоховом Яру, Ивановке, Борщевке и Шевченковском.

Аналитики американского Института изучения войны в свежей свобке сообщили, что Вооруженные силы Украины добились значительных успехов в Харьковской области и наступают на Купянск. По мнению экспертов, ВСУ могут освободить населенный пункт в течение следующих 72 часов.

СМИ тем временем пишут, что в оперативном окружении могут оказаться более 10 тысяч военных России, которые дислоцируются на территории от Купянска до окраин Славянска.

Главное управление разведки Минобороны Украины уже опубликовало перехват разговора двух оккупантов, из которого следует, что ВСУ взяли в кольцо военных российской армии, которые находятся в Харьковской области, и что помощи, скорее всего, не будет.

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