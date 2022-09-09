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ВСУ могут окружить более 10 тысяч войск РФ от Купянска до Славянска – СМИ

9 сентября 2022, 10:53

Сопротивление войск РФ на Харьковском направлении более слабое, чем на Херсонщине в августе, пишут журналисты.

самолет ВСУ, Войска РФ
Армия Украины продвигается на Харьковщине и освобождает населенные пункты / Коллаж Facebook/kpszsu, Reuters

Силы обороны Украины за несколько дней контрнаступательной военной операции в Харьковской области сумели освободить от российской оккупации крупный город Балаклею. Украинские войска двигаются дальше. В оперативном окружении могут оказаться более 10 тысяч военных России, которые дислоцируются на территории от Купянска до окраин Славянска.

Как сообщает Медуза, российские военные пропагандисты указывают на возможное продвижение ВСУ от Шевченково почти до Купянска. Другая группировка могла выйти к берегу Оскольского водохранилища в районе села Сеньково.

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Предполагается, что украинские войска уже несколько раз переправлялись через Северский Донец, а также установили контроль над некоторыми поселками, ранее оккупированными армией РФ в начале лета.

Таким образом, вражеская группировка от Купянска до окраин Славянска, которая насчитывает более 10 тысяч человек, может попасть в оперативное окружение. Пока непонятно, будет ли враг подключать резервы, чтобы попытаться избежать такого варианта развития событий.

"Все это означает, что большой группе российских войск, состоящей из нескольких соединений общей численностью свыше 10 тысяч человек, грозит оперативное окружение. Неясно, есть ли у ВС РФ резервы, чтобы избежать такого сценария. До сих пор сопротивление украинскому наступлению было слабым (в отличие от аналогичного наступления ВСУ на Херсон в конце августа)", - подчеркивается в статье.

Армия Украины контрнаступает в Харьковской области

Вооруженные силы Украины проводят контрнаступательную операцию на Харьковщине. Украинские военные выбивают российских оккупантов с временно захваченных ими территорий. Официально подтвердено освобождение Балаклеи и ряда населенных пунктов.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов 8 сентября сделал заявление о том, что армия деоккупировала более 20 населенных пунктов в Харьковской области. Военная операция продолжается.

В Институте изучения войны отметили, что ВСУ достигли очень серьезного прогресса в рамках контрнаступления в Харьковской области.

Как полагают аналитики, украинские военные наступают на оккупированный Купянск. Город могут освободить в течение 72 часов.

Смотрите видео ТСН - силы обороны Украины освободили Балаклею

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ВСУ Славянск Купянск Харьковская область войска России
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