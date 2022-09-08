Балаклею освободили от российских оккупантов: флаг РФ под ногами бойцов ВСУ

Балаклея под контролем ВСУ / Скриншот

Город Балаклея Харьковской области освобожден бойцами Вооруженных сил Украины от российских оккупантов.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

При этом глава государства опубликовал видео поднятия флага Украины над освобожденной Балаклеей.

Видео дня

На кадрах видео один из бойцов ВСУ подтверждает освобождение города от российских оккупантов.

"Все на своих местах. Флаг Украины в вольном украинском городе под вольным украинским небом! Спасибо! Горжусь! Берегите себя! К победе! Слава Украине!", - написал президент.

Наступление ВСУ на Харьковщине

Напомним, Силы обороны Украины окружили оккупационные войска России в Балаклее Харьковской области. В городе идут бои. Трасса на Купянск под огневым контролем ВСУ. Ситуация для оккупантов сложная.

Российские оккупанты спецподразделений СОБР, которые находились в городской черте Балаклеи, уже не выходят на связь.

Накануне советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что в одном из городов на Харьковщине произошли неблагоприятные для российских оккупантов события.

Над группировкой врага на Изюмском направлении теперь нависла серьезная угроза. Армия Украины получила возможность наносить удары в Изюме, Купянске и на Донецком направлении.

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