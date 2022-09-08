Пробили оборону РФ: ВСУ освободили более 20 населенных пунктов на двух направлениях

ВСУ освободили более 20 населенных пунктов / Reuters

Вооруженные силы Украины улучшили свое тактическое положение на Краматорском направлении. При этом под контроль взят населенный пункт Озерное.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексея Громова во время брифинга.

Он отметил, что на Краматорском направлении украинские бойцы продвинулись в глубину до 2 км.

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"В ходе ведения наступательных действий на Славянском направлении подразделения 103 отдельной бригады территориальной обороны вместе с подразделением 15 полка Нацгвардии продвинулись в глубину до 3 км и освободили населенный пункт Озерное", - сказал Громов.

Продвижение ВСУ на Харьковщине

Он уточнил, что в Харьковской области украинские защитники освободили более 20 населенных пунктов, которые временно были оккупированы российскими захватчиками.

В частности, по его словам, в рамках проведения военной операции на Харьковском направлении с целью восстановления утраченных территорий с начала недели Вооруженные силы Украины во взаимодействии с подразделениями Национальной гвардии и другими силовыми структурами ведут активные действия на определенных направлениях.

"В настоящее время воинские части вклинились в оборону противника на глубину до 50 км. Продолжаются фильтрационные действия в ряде населенных пунктов. В ходе ведения активных действий на Харьковском направлении освобождены более 20 населенных пунктов", - заявил представитель Генштаба.

Громов добавил, что Украина вернула под свой контроль 700 квадратных километров, которые были оккупированы РФ. Речь идет о Харьковском и Южнобугском направлениях.

Наступление ВСУ на Харьковщине

Напомним, Силы обороны Украины окружили оккупационные войска России в Балаклее Харьковской области. В городе идут бои. Трасса на Купянск под огневым контролем ВСУ. Ситуация для оккупантов сложная.

Российские оккупанты спецподразделений СОБР, которые находились в городской черте Балаклеи, уже не выходят на связь.

Накануне советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что в одном из городов на Харьковщине произошли неблагоприятные для российских оккупантов события.

Над группировкой врага на Изюмском направлении теперь нависла серьезная угроза. Армия Украины получила возможность наносить удары в Изюме, Купянске и на Донецком направлении.

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