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И пехота, и спецназ бегут с позиций: оккупанты на Харьковщине жалуются, что ВСУ взяли их в кольцо

9 сентября 2022, 10:32

Главное управление разведки Минобороны Украины перехватило телефонный разговор между двумя российскими оккупантами. Судя по всему, дела у путинских вояк плохи.

Военные РФ, разбитый танк
​ Военные РФ на Харьковщине жалуются, что их взяли в кольцо / Фото informnapalm.org, УНИАН

Военные российской оккупационной армии, которые находятся в Харьковской области, жалуются, что их взяли в кольцо и что помощи, скорее всего, не будет. Об этом свидетельствует телефонный разговор оккупантов, который перехватило Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Мы, походу, сейчас в окружении, а выйти не дают", - говорит один путинский солдат.

Его собеседник рассказывает, что на Харьковском направлении россияне стягивают силы, чтобы "разомкнуть кольцо".

"Кольцо там нечего [неценз., - ред. ] размыкать, корпуса нет... Там и минометы по нам, и арта, и мы только поменяем позицию - по нам бьют [неценз., - ред.], опять меняем позицию - по нам [неценз., - ред.]", - отвечает ему оккупант.

Он также рассказал, что военные РФ, которые шли им на подмогу, были разбиты ВСУ.

"Все горит, башни взрываются. Как мы вышли оттуда, я не знаю", - говорит он.

По его словам, и пехота, и спецназ покидают позиции и бегут.

Ситуация в Харьковской области

8 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что город Балаклея Харьковской области освобожден бойцами Вооруженных сил Украины от российских оккупантов. Глава государства опубликовал видео поднятия флага Украины над освобожденной Балаклеей.

Накануне советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что в одном из городов на Харьковщине произошли неблагоприятные для российских оккупантов события.

Над группировкой врага на Изюмском направлении теперь нависла серьезная угроза. Армия Украины получила возможность наносить удары в Изюме, Купянске и на Донецком направлении.

Аналитики американского Института изучения войны в свежей свобке сообщили, что Вооруженные силы Украины добились значительных успехов в Харьковской области и наступают на Купянск. По мнению экспертов, ВСУ могут освободить населенный пункт в течение следующих 72 часов.

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