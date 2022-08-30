ВСУ взяли оккупантов в кольцо на Харьковщине - перехват ГУР

Российский оккупант сообщил, что ВСУ взяли их в кольцо / Коллаж фото Reuters, Радио Свобода

Украинские защитники взяли в кольцо оккупантов на Харьковщине. Теперь "вторая армия мира" осталась без еды и воды. Об этом оккупант рассказал своему знакомому в телефонном разговоре, который перехватило Главное управление разведки Украины.

Оккупант наивно верит в то, что его "собратья" смогут "достать своих".

"У нас ничего не осталось - ни еды, ни воды. Практически связи уже нет", - жалуется российской военный.

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Он также рассказал, что украинские военные разбили 7-ю роту оккупантов и от нее "вообще ничего не осталось". К тому же, по его данным, российский комбат решил сбежать.

Освобождение Херсонской области от оккупантов

Напомним, украинские военные прорвали первую линию обороны под оккупированным российскими захватчиками Херсоном. Украинские военные сообщили, что в Херсонской области оккупационные войска отошли от своих позиций, десантники страны-агрессора РФ бегут с поля боя. Защитники Украины заставили отойти от своих позиций 109 полк так называемой "ДНР".

Информацию о том, что была прорвана первая линия обороны оккупантов на Херсонщине, также подтвердил советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань. Он отметил, что только в ночь на понедельник, 29 августа, и в первой половине этого дня ВСУ нанесли удары по захватчикам в Херсоне, Антоновке, Олешках, Новой Каховке, Любимовке и Бериславе.

Ранее руководитель Объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что наши защитники уже проводят операцию по освобождению Херсона. Она отметила, что контрнаступление в Херсонской ВСУ будет современными методами, в частности, истощая врага.

В Новой Каховке началась паника среди оккупантов. Из-за контрнаступления ВСУ они включили в городе сирены и объявили эвакуацию с рабочих мест.

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