Контрнаступление выглядит не так, как все думают: в ВСУ раскрыли детали освобождения Херсонщины

В ВСУ раскрыли детали освобождения Херсонщины / УНИАН, скриншот

онтрнаступление в Херсонской ВСУ будет современными методами, в частности, истощая врага.

В эфире национального телемарафона руководитель объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что наши защитники уже проводят операцию по освобождении Херсонщины.

"Мы достаточно системно и методично ведем действия, которые называются контрнаступательными. Если все ожидали, что это будет подъем войска и маршевый проход по степям Херсонщины, то зря. Поскольку в условиях современной войны контрнаступление выглядит иначе", – отметила она.

Гуменюк также заявила, что украинские воины в первую очередь концентрируются на истощении вражеской армии.

"Это в основном истощение сил врага. Чем мы и занимаемся. И это уничтожение складов с боеприпасами, командных пунктов, удары по опорным пунктам, там, где он сосредотачивает свои силы, вооружение и технику. Это все достаточно серьезно влияет на моральный дух армии", – отметила она.

Деоккупация Херсонщины

Ранее сообщалось, что ВСУ 12 августа разрушили последний мост возле Каховской гидроэлектростанции. По нему российские войска переправляли свою технику на временно оккупированных территориях Херсонской области.

Аналитики ISW отмечают, что российские оккупанты на Херсонщине, которых ВСУ отрезали от снабжения, ударив по мостам, теперь вероятнее всего неспособны поддерживать масштабные механизированные операции в Херсонской области и не смогут отражать контратаки украинских военных.

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