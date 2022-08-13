ВСУ разрушили последний мост, по которому РФ могла переправлять технику возле Каховской ГЭС – ISW

12 августа защитники Украины ударили по мосту через Каховскую ГЭС. Теперь Каховский мост выведен из строя.
Вооруженные силы Украины разрушили последний действующий мост возле Каховской гидроэлектростанции. По нему российские войска переправляли свою технику на временно оккупированных территориях Херсонской области. Об этом говорится в сводке аналитиков американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).
Отмечается, что украинские силы продолжают обстреливать в регионе точки тылового обеспечения и склады боеприпасов врага.
Так, советник Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань заявил, что 12 августа в результате удара ВСУ был выведен из строя последний мост, по которому оккупанты переправляли военную технику и боеприпасы на Каховскую ГЭС.
Как писал Главред, Оперативное командование Юг подтвердило атаку украинских сил. Отмечается, что защитники Украины также подорвали склад боеприпасов в поселке Веселое Бериславского района Херсонской области.
Кроме того, украинская авиация нанесла удар по российскому опорному пункту под Андреевкой и скоплению живой силы и техники захватчиков под Брускинским.
Удары по Антоновскому мосту на Херсонщине
Силы обороны Украины во вторник вечером, 26 июля, нанесли артиллерийские удары по Антоновскому мосту в оккупированном войсками России Херсоне.
Представительница сил Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк отметила, что мост стал непригодным для использования ведь украинская артиллерия сработала ювелирно и филигранно.
Как отметили в британской разведке, Антоновский мост очень важен для оккупантов и является их уязвимостью, ведь через него происходит поставка оружия захватчикам.
Самопровозглашенные "власти" Херсонщины перекрыли движение на Антоновском мосту. Местный коллаборант Кирилл Стремоусов истерично пытался объяснить удар по эстакаде и понадеялся на то, что контрнаступление ВСУ якобы не состоится.
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