ВСУ разрушили последний мост, по которому РФ могла переправлять технику возле Каховской ГЭС – ISW

Каховский мост непригоден для использования / Фото Википедия, скриншот

Вооруженные силы Украины разрушили последний действующий мост возле Каховской гидроэлектростанции. По нему российские войска переправляли свою технику на временно оккупированных территориях Херсонской области. Об этом говорится в сводке аналитиков американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Отмечается, что украинские силы продолжают обстреливать в регионе точки тылового обеспечения и склады боеприпасов врага.

Так, советник Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань заявил, что 12 августа в результате удара ВСУ был выведен из строя последний мост, по которому оккупанты переправляли военную технику и боеприпасы на Каховскую ГЭС.

Ситуация возле Николаева и Херсона 12 августа 2022 / Фото iswresearch.org

Как писал Главред, Оперативное командование Юг подтвердило атаку украинских сил. Отмечается, что защитники Украины также подорвали склад боеприпасов в поселке Веселое Бериславского района Херсонской области.

Кроме того, украинская авиация нанесла удар по российскому опорному пункту под Андреевкой и скоплению живой силы и техники захватчиков под Брускинским.

Удары по Антоновскому мосту на Херсонщине

Силы обороны Украины во вторник вечером, 26 июля, нанесли артиллерийские удары по Антоновскому мосту в оккупированном войсками России Херсоне.

Представительница сил Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк отметила, что мост стал непригодным для использования ведь украинская артиллерия сработала ювелирно и филигранно.

Как отметили в британской разведке, Антоновский мост очень важен для оккупантов и является их уязвимостью, ведь через него происходит поставка оружия захватчикам.

Самопровозглашенные "власти" Херсонщины перекрыли движение на Антоновском мосту. Местный коллаборант Кирилл Стремоусов истерично пытался объяснить удар по эстакаде и понадеялся на то, что контрнаступление ВСУ якобы не состоится.

Смотрите новости Херсона онлайн:

Другие новости: