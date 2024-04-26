Россия ударила по Украине крылатыми ракетами и "Кинжалами": куда летят

Вечером 26 апреля россияне запусти по Украине ракеты. Почти по всей территории нашей страны объявлена тревога.
В 22:00 ВС Украины зафиксировали вражеский БпЛА (предположительно разведывательный) на границе Кировоградской и Винницкой областей, а уже через несколько минут ракеты вошли в воздушное пространство Украины.
По состоянию на 23:30 в нашем воздушном пространстве зафиксировано 3 ракеты. Кроме того,2 борта МиГ-31К россия подняла с аэродрома Саваслейки. Есть угроза пусков "Кинжалов", пишет мониторинговый тг-канал "Николаевский Ванек".
23:32 пуски "Кинжалов".
23:42 На Ивано-Франковщине слышны звуки взрывов, пишет Суспильне.
23:49 Зафиксирован взлет по меньшей мере 5х бортов Ту-95мс с аэродрома "Оленья".
23:59 Подтвержден вылет 6 бортов ТУ-95мс с Оленьи. Если вылет боевой, значит пуски могут быть в 2:40 - 03:30 (тогда ракеты будут у нас в 03:30 - 04:10) Если будут пуски с района Каспийского Моря, а могут быть они в 03:30 - 04:40 (тогда ракеты будут у нас в 04:30 - 05:40)
Расчетно пуски (если) будут, то после 02:30, а ракеты будут входить в воздушное пространство после 03:30.
Новость дополняется...
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред