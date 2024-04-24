Ракетный удар по Одессе стоил РФ $10 млн: в ВСУ сказали, куда целились оккупанты

Утром 24 апреля в Одессе прогремели взрывы - российская оккупационная армия нанесла по городу ракетный удар.
Как сообщили в Силах обороны Юга, РФ нанесла удар по месту хранения выведенной из строя автомобильной техники в городе Одесса.
"Враг пытается выискивать объекты военной инфраструктуры в тылу", - говорится в сообщении.
Обошлось без жертв, военнослужащие Вооруженных сил Украины на месте удара не находились.
"Враг не жалеет дорогостоящих боеприпасов. На этот раз атака могла обойтись ему почти в 10 миллионов долларов США", - добавили в Силах обороны Юга.
Ракетный удар по Одессе 24 апреля 2024
Утром в среду, 24 апреля, в Одессе прогремели взрывы. Над городом поднимается столб дыма. Перед этим в ряде регионов была объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах ВСУ предупредили о ракетной опасности.
Позже в Силах обороны Юга сообщили, что с утра враг атаковал Одессу из самолетов тактической авиации.
Взрывной волной повреждены около 30 домов. Пострадала 43-летняя женщина, она в состоянии средней степени тяжести доставлена в больницу.
В ДТЭК добавили, что в результате вражеской атаки сегодня утром были повреждены воздушные линии. Временно без света осталась часть домов в Хаджибейском районе города. Энергетики уже возвращают электричество жителям.
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