'Надо проанализировать': в Польше сделали заявление о возвращении студентов в Украину

Глава Министерства науки и высшего образования Польши заявил, что дело с документами для украинских студентов "абсолютно новое, поэтому сейчас его трудно комментировать".

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Минобразования Польши проведет переговоры с МИД Польши и МОН Украины / Колаж: УНИАН, Силы территориальной обороны ВСУ, ua.depositphotos.com

Министерство науки и высшего образования Польши проанализирует ситуацию с украинскими студентами, которые находятся в стране, на фоне принятия в Украине закона о мобилизации и ограничений для украинских мужчин. Об этом в эфире ТОК FM заявил глава министерства Дариуш Вечорек.

Министр отметил, что проконсультируется по этому вопросу с Министерством иностранных дел Польши и МОН Украины. Вечорек отметил, что в Польше сейчас находится примерно 50 тысяч студентов из Украины. Все они имеют паспорта, студенческие визы и вид на жительство в Польше, которые они продолжают в воеводских учреждениях.

"Надо это проанализировать. Сейчас особой угрозы мы не видим... Признаюсь честно, нам, видимо, придется поговорить с министром образования и науки Украины по этому поводу и посмотреть, как украинская власть подойдет к вопросу о студентах. Поскольку они начали обучение в Польше и находятся на втором-третьем курсе, то было бы хорошо, чтобы они закончили обучение", - заявил польский министр. видео дня

Вечорек отметил, что дело с документами для украинских студентов "абсолютно новое, поэтому сейчас его трудно комментировать".

Ограничения для мужчин за рубежом - вопрос их возвращения в Украину

Напомним, 23 апреля МИД Украины заявил о прекращении предоставления консульских услуг для мужчин в возрасте 18-60 лет за рубежом. 24 апреля Кабмин утвердил новые правила выдачи паспортов для украинцев. Мужчины, которые хотят получить паспорт, должны обращаться в территориальные органы или подразделения ГМС в Украине, поскольку за границу их больше не будут пересылать.

Вскоре министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш заявил, что Польша готова способствовать возвращению украинских мужчин призывного возраста в Украину. Вслед за Польшей министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас отметил, что его страна также рассмотрит возможность помощи Украине в возвращении мужчин.

Также в Госдепартаменте США считают, что приостановление консульских услуг для украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет за рубежом является "сложным вопросом". Официальный представитель дипломатического ведомства США в Брюсселе Дэниел Сайзек отметил, что правительство Украины имеет право определять свою политику в отношении своих граждан и добавил, что США пока не приняли никакого решения относительно помощи или невмешательства в этом вопросе.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

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