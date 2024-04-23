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Началась борьба с "уклонистами": все об ограничениях для мужчин за рубежом

Яна Ставская
23 апреля 2024, 18:16
Ограничения были фактически внедрены еще до вступления в силу закона о мобилизации.
Началась борьба с 'уклонистами': все об ограничениях для мужчин за рубежом
Ограничения за границей - основное / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, УНИАН

Поздно вечером 22 апреля в СМИ просочилась новость о введении ограничений для военнообязанных за рубежом - в частности отмена права на предоставление консульских услуг. Журналисты ссылались на соответствующий документ МИД. Указывалось, что ограничения временные и касаются они дальнейших разъяснений относительно нового закона о мобилизации.

Уже днем 23 апреля в МИД фактически это подтвердили. Так что за ограничения введены и какая ситуация сейчас в консульствах - читайте на Главреде.

Кого касаются ограничения и есть ли исключения

Ограничения касаются военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. В том числе и тех, кто жил и работал за границей до начала полномасштабного вторжения.

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В новом законе о мобилизации, который вступит в силу с середины мая, прописано, что такие граждане должны в течение 60 суток обновить свои военно-учетные данные.

Уточнить данные можно через электронную почту или контактный номер ТЦК или е-кабинет.

мобилизация инфографика
Закон о мобилизации - основные положения / Инфографика Главреда

Снятые с учета мужчины в связи с выездом за границу более чем на 3 месяца должны будут стать на учет в течение 30 дней с даты вступления в силу соответствующего постановления Кабмина.

Консульские услуги предоставляются при условии одновременного обновления военно-учетных данных призывников. Речь идет как об оформлении загранпаспортов, так и о заверении электронной подписи на электронных документах. Что там - без консульской помощи украинцы не смогут ни установить факт пребывания, ни подтвердить идентичность фото, а также нельзя будет получить дубликаты документов.

В то же время это не касается:

  • оформления удостоверения на возвращение в Украину;
  • оформления документов детей гражданина Украины, второй из родителей которых является иностранцем или лицом без гражданства.

Военно-учетные документы проверят работники консульств.

Мужчины с 18 до 60 лет будут обязаны показывать военный билет с паспортом по требованию представителей ТЦК, пограничной службы или полицейского на границе.

Борьба с уклонистами

В своем утреннем заявлении министр иностранных дел Дмитрий Кулеба фактически подтвердил, что введение ограничений направлено на возвращение военнообязанных домой.

"Пребывание за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед Родиной. Именно поэтому я вчера поручил принять меры по восстановлению справедливого отношения к мужчинам мобилизационного возраста в Украине и за рубежом. Это будет честно", - подчеркнул Кулеба.

К соответствующим мерам МИД удалось еще до вступления в силу закона о мобилизации (в мае 2024 года).

К слову, слухи об ограничениях для украинских призывников за рубежом ходили давно, но представители власти всячески уклонялись от прямых ответов. "Сигналы" Банковая начала давать еще зимой 2024 года. К примеру, президент Владимир Зеленский в интервью немецкому ARD сказал, что хотел бы возвращения в Украину военнообязанных, назвав такие меры "вопросом справедливости".

"Мы бы хотели, чтобы люди мобилизационного возраста, которые выехали вне закона Украины, были в Украине. Если они граждане Украины, то они должны платить налоги желательно в Украину. Потому что эти деньги потом мы отдаем нашим солдатам, которые защищают Украину", - рассказывал глава государства.

Очереди и "технические сбои" - ситуация за границей

Во вторник утром стало известно о приостановке выдачи украинцам за рубежом готовых паспортов. На данный момент выдача документов возможна для детей до 12 лет. В ГП Документ сослались на "технические причины".

В свою очередь, в сети уже публикуют видео с обстановкой в диппредставительствах Украины в Польше. На кадрах видно немалые очереди из мужчин и женщин за оформлением документов. Некоторые в толпе жаловались, что "технические сбои" касались только документов мужчин.

Материал подготовила: Яна Ставская

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мобилизация ВСУ мобилизация в армию Дмитрий Кулеба
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