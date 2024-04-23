Жесткие ограничения для мужчин за границей: Кулеба сделал важное заявление

Глава МИД подтвердил введение жестких ограничений для мужчин призывного возраста, находящихся за рубежом.

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Кулеба подтвердил, что мужчинам призывного возраста за рубежом не будут предоставлять консульских услуг/ коллаж: Главред, фото: скрин, УНИАН

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили, что мужчинам призывного возраста прекращается предоставление консульских услуг за рубежом. Глава ведомства Дмитрий Кулеба заявил, что он отдал соответствующие поручения.

Кулеба отметил, что это будет "честно и справедливо". Об этом он написал в соцсети X (бывший Twitter).

"Пребывание за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед Родиной. Именно поэтому я вчера поручил принять меры по восстановлению справедливого отношения к мужчинам мобилизационного возраста в Украине и за рубежом. Это будет честно", - отметил глава МИД. видео дня

Он подчеркнул, что МИД вскоре предоставит уточненные разъяснения о порядке получения консульских услуг для мужчин призывного возраста за рубежом с приближением к вступлению в действие закона о мобилизации.

"Защита прав и интересов граждан Украины за рубежом всегда была и остается приоритетом МИД. В то же время в условиях полномасштабной российской агрессии главным приоритетом является защита Родины от уничтожения. Как это выглядит сейчас: человек призывного возраста выехал за границу, показал своему государству, что вопрос его выживания его не касается, а потом приходит и хочет получить от этого государства услуги. Так не работает. У нас в стране война", - написал Кулеба.

Также он напомнил, что обязанность обновлять свои документы в ТЦК существовала и до принятия нового закона о мобилизации.

Была приостановлена выдача готовых паспортов

В то же время Центр обслуживания граждан "Паспортный сервис" сообщил, что в зарубежных подразделениях ГП "Документ" была приостановлена выдача готовых паспортов. Отмечается, якобы приостановление выдачи паспортов произошло по техническим причинам.

"К сожалению, по техническим причинам приостановлена выдача готовых документов в зарубежных подразделениях ГП Документ. Подача заявлений-анкет на оформление паспортных документов осуществляется в обычном режиме. Выдача паспортов возможна для детей до 12 лет, в связи с отсутствием необходимости биометрической верификации. Зарубежные филиалы сообщат всех пользователей услуг о возобновлении работы систем выдачи документов на всех официальных ресурсах ГП "Документ", - говорится в сообщении Центра обслуживания граждан "Паспортный сервис".

Ранее сообщалось, что были введены жесткие ограничения для мужчин за рубежом. Появилась информация, что мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за рубежом, не смогут воспользоваться консульскими услугами дипломатических учреждений. Отмечалось, что соответствующее решение начнет действовать с 23 апреля.

Что известно о законе о мобилизации/ Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Мобилизация в Украине - последние новости

Напомним, 11 апреля Верховная Рада проголосовала за закон о мобилизации. Решение поддержали 283 народных депутата. В целом нардепы внесли 4294 правки в предложенный правительством законопроект о мобилизации.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал новый закон о мобилизации. Согласно действующему законодательству, новый закон вступит в силу через месяц после подписания главой государства. Закон о мобилизации официально опубликован 17 апреля в официальном издании Верховной Рады. Известно, что новый закон о мобилизации вступит в силу 17 мая 2024 года.

Напомним, в Раде раскрыли, чего ожидать через полгода после принятия закона о мобилизации. Благодаря принятию закона о мобилизации планировалось упорядочить и упростить работу ТЦК и СП.

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