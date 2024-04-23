УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Жесткие ограничения для мужчин за границей: Кулеба сделал важное заявление

Алёна Воронина
23 апреля 2024, 12:58обновлено 23 апреля, 13:33
Глава МИД подтвердил введение жестких ограничений для мужчин призывного возраста, находящихся за рубежом.
Дмитрий Кулеба, паспорт Украины
Кулеба подтвердил, что мужчинам призывного возраста за рубежом не будут предоставлять консульских услуг/ коллаж: Главред, фото: скрин, УНИАН

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили, что мужчинам призывного возраста прекращается предоставление консульских услуг за рубежом. Глава ведомства Дмитрий Кулеба заявил, что он отдал соответствующие поручения.

Кулеба отметил, что это будет "честно и справедливо". Об этом он написал в соцсети X (бывший Twitter).

"Пребывание за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед Родиной. Именно поэтому я вчера поручил принять меры по восстановлению справедливого отношения к мужчинам мобилизационного возраста в Украине и за рубежом. Это будет честно", - отметил глава МИД.

видео дня

Он подчеркнул, что МИД вскоре предоставит уточненные разъяснения о порядке получения консульских услуг для мужчин призывного возраста за рубежом с приближением к вступлению в действие закона о мобилизации.

"Защита прав и интересов граждан Украины за рубежом всегда была и остается приоритетом МИД. В то же время в условиях полномасштабной российской агрессии главным приоритетом является защита Родины от уничтожения. Как это выглядит сейчас: человек призывного возраста выехал за границу, показал своему государству, что вопрос его выживания его не касается, а потом приходит и хочет получить от этого государства услуги. Так не работает. У нас в стране война", - написал Кулеба.

Также он напомнил, что обязанность обновлять свои документы в ТЦК существовала и до принятия нового закона о мобилизации.

Была приостановлена выдача готовых паспортов

В то же время Центр обслуживания граждан "Паспортный сервис" сообщил, что в зарубежных подразделениях ГП "Документ" была приостановлена выдача готовых паспортов. Отмечается, якобы приостановление выдачи паспортов произошло по техническим причинам.

"К сожалению, по техническим причинам приостановлена выдача готовых документов в зарубежных подразделениях ГП Документ. Подача заявлений-анкет на оформление паспортных документов осуществляется в обычном режиме. Выдача паспортов возможна для детей до 12 лет, в связи с отсутствием необходимости биометрической верификации. Зарубежные филиалы сообщат всех пользователей услуг о возобновлении работы систем выдачи документов на всех официальных ресурсах ГП "Документ", - говорится в сообщении Центра обслуживания граждан "Паспортный сервис".

Ранее сообщалось, что были введены жесткие ограничения для мужчин за рубежом. Появилась информация, что мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за рубежом, не смогут воспользоваться консульскими услугами дипломатических учреждений. Отмечалось, что соответствующее решение начнет действовать с 23 апреля.

мобилизация инфографика
Что известно о законе о мобилизации/ Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.

В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.

24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Мобилизация в Украине - последние новости

Напомним, 11 апреля Верховная Рада проголосовала за закон о мобилизации. Решение поддержали 283 народных депутата. В целом нардепы внесли 4294 правки в предложенный правительством законопроект о мобилизации.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал новый закон о мобилизации. Согласно действующему законодательству, новый закон вступит в силу через месяц после подписания главой государства. Закон о мобилизации официально опубликован 17 апреля в официальном издании Верховной Рады. Известно, что новый закон о мобилизации вступит в силу 17 мая 2024 года.

Напомним, в Раде раскрыли, чего ожидать через полгода после принятия закона о мобилизации. Благодаря принятию закона о мобилизации планировалось упорядочить и упростить работу ТЦК и СП.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мобилизация война в Украине Дмитрий Кулеба новости Украины
Реклама

Главное за день

Риск штурма Харькова и Сум: генерал предупредил о неожиданном направлении удара

Риск штурма Харькова и Сум: генерал предупредил о неожиданном направлении удара

14:29 Украина
Будут мощные дожди и штормовой ветер: Украину накрывает новый циклон

Будут мощные дожди и штормовой ветер: Украину накрывает новый циклон

14:27 Синоптик
Зеленский поблагодарил Сунака за крупнейший пакет оборонной поддержки Украины

Зеленский поблагодарил Сунака за крупнейший пакет оборонной поддержки Украины

13:17 Украина
Все главные новости

Популярное

С духом гнильцы : путинист Галкин слетел с катушек и налетел на Пугачеву 74078

"С духом гнильцы": путинист Галкин слетел с катушек и налетел на Пугачеву

Пошел против Меган Маркл: принц Гарри решил судьбу своих детей 19194

Пошел против Меган Маркл: принц Гарри решил судьбу своих детей

Украина может потерять важного партнера по войне: все подробности 8782

Украина может потерять важного партнера по войне: все подробности

В Украину врывается жесткая магнитная буря: шторм затянется надолго 5773

В Украину врывается жесткая магнитная буря: шторм затянется надолго

Последние новости

15:00

"Мне очень больно": Ефосинина раскрыла детали общения с "российской" сестрой

14:40

Лунный календарь стрижек на май 2024: когда стричься и краситься

14:32

Теперь ездит в водителем: чем закончилось ДТП с блогершей Квитковой

14:30

Эта закуска станет звездой праздничного стола на Пасху 2024: 3 роскошных рецепта за минутуВидео

14:29

Риск штурма Харькова и Сум: генерал предупредил о неожиданном направлении удара

Андрей Золотарев: Мирный план Китая – за счет Украины в интересах МосквыАндрей Золотарев: Мирный план Китая – за счет Украины в интересах Москвы
14:27

Будут мощные дожди и штормовой ветер: Украину накрывает новый циклон

14:19

Предатель Джиган спаивает свою 12-летнюю дочь

13:41

Были пять лет вместе: актер Владимир Гладкий расстался с любимой и назвал причину

13:17

Зеленский поблагодарил Сунака за крупнейший пакет оборонной поддержки Украины

Реклама
12:58

Жесткие ограничения для мужчин за границей: Кулеба сделал важное заявление

12:40

Угроза стратегического прорыва с флангов: на восток срочно перебрасывают резервы

12:30

Таро-прогноз на полнолуние 24 апреля 2024: Овнам - триумф, Близнецам - выбор, Львам - покой

12:17

Виталий Портников. О чем договаривались Байден и ЗеленскийВидеоблоги

12:17

Злата Огневич пыталась покончить с собой

11:48

Самолет РФ сбросил ракету X-59 на Белгородскую область

11:42

Раненых вывозили грузовиками: в Мариуполе мощный прилет по расположению россиянФото

11:40

Церковный праздник 24 апреля: что запрещено делать в день преподобного Саввы

11:22

Помощь США – это только начало: в Bloomberg описали новый план войны в Украине

10:56

Китайский гороскоп на завтра 24 апреля: Змеи - будьте на чеку утром, Собакам - кардинальный переворот в жизни

10:44

Пугачева собирается отказаться от своего замка под Москвой

Реклама
10:41

"Украина - это часть России": СМИ узнали о новом "зашкваре" Трампа

10:33

Лунный посевной календарь на май 2024 года: что и когда сажать

10:24

Украинскому министру объявили подозрение из-за схем с землей на 291 млн грн: детали

10:13

Очень сложная головоломка: нужно найти лишнюю игральную кость за 15 секунд

10:06

"Он плакал": король Чарльз выдворил из дома принца Гарри с семьей

09:54

Украина может выиграть войну при 3 условиях: в Госдепе США сделали важное заявление

09:43

Для Украины нашли еще 4 батареи Patriot: раскрыта схема передачи с гарантиями США

09:22

Киев и область в ближайшие дни подтопит: синоптик предупредил об опасности

08:37

Пользуются задержкой помощи от США: в ISW объяснили, какой план имеет РФ по Харькову

08:31

Британия объявила о крупнейшем в истории пакете военной помощи Украине: что в него войдет

08:10

Шикарная дочь Кетрин Зета Джонс выгуляла мамино легендарное платье

08:10

Почему Россия прекратила массово обстреливать Украину "Шахедами"мнение

07:49

"Игра с духом гнильцы": Галкин публично обругал Пугачеву

07:39

РФ готовит наступление на Донбассе: в ISW сказали, что остановит оккупантов

07:25

Найти ошибку на картинке за 3 секунды смогут единицы: загадка для проверки внимательности

06:48

В Киеве и Одессе ночью прогремели взрывы: есть раненые, среди них - детиФотоВидео

06:10

Как Украину испытают на выносливостьмнение

05:40

Переворот в ЕС: Китай повлияет на новую расстановку сил в Европе – прогноз

05:05

Что можно сделать из пластиковых бутылок: результат удивит каждогоВидео

04:22

Не останется и следа: как вывести пятна от кетчупа, соевого и томатного соуса

Реклама
03:55

В Украину врывается жесткая магнитная буря: шторм затянется надолго

03:30

Всего "значительно больше": что войдет в первый пакет новой помощи США

03:00

Настоящая перепалка: Потап резко заступился за Настю Каменских

02:05

"Какой-то странный старикан": жена 81-летнего Харрисона Форда подшутила над ним

01:35

3 лучших способа, как очистить бутылку для воды от зелени: от загрязнений не будет и следа

00:48

У Леголаса проблемы: Кэти Перри публично отругала Орландо БлумаВидео

00:31

Консульских услуг не будет: введены жесткие ограничения для мужчин за рубежом

22 апреля, понедельник
23:57

Экс-жена Потапа рассказала, как его сын реагирует на "зашквары" звездного папы

22:28

Армии нужен больший радиус действия: Зеленский назвал, без чего ВСУ не справятся

22:24

Все плакали и стояли на коленях: в Винницкой области простились с убитым полицейскимФотоВидео

^
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзинуКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется дата
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять