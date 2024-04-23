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Самолет РФ сбросил ракету X-59 на Белгородскую область

Алёна Воронина
23 апреля 2024, 11:48
Ракета упала в 92 километрах от границы с Украиной.
Российский самолет, ракета
Самолет РФ сбросил ракету X-59 на Белгородскую область/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, минобороны РФ

Российский самолет случайно сбросил ракету X-59 на Белгородскую область страны-агрессора России.

Инцидент произошел 19 апреля, сообщают российские паблики. Ракета приземлилась в 2 километрах от села Красное. Она упала в поле, и российские оккупанты уничтожали ее на месте.

Отмечается, якобы боеприпас сошел "нештатно" на расстоянии 92 километров от границы с Украиной. Захватчики уничтожали ракету в поле, где она упала. Разрушений и пострадавших в результате этого нет.

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Это уже не впервые с российских самолетов падают ракеты и другие боеприпасы на территорию РФ. Так, в марте и апреле этого года на территории России или на оккупированных территориях с воздушных судов оккупантов упало более 20 авиабомб.

Российские власти обычно скрывают такие инциденты. В те редкие моменты, когда власти РФ вcё же признают падение боеприпасов на территории России или оккупированных территориях, они это описывают как "нештатный сход боеприпасов". Точная причина, почему происходят такие случаи, неизвестна.

Что известно о ракете Х-59?

Х-59 – советская и российская высокоточная авиационная ракета класса "воздух-поверхность" среднего радиуса действия. Предназначена для поражения важных наземных и надводных объектов, прикрытых ПВО, которые визуально выявляются оператором в любое время днем в простых метеоусловиях, а также разновидности для всесуточного и противокорабельного применения, пишет Википедия.

Атаки по территории России - последние новости

Ранее сообщалось, что СБУ поразила российскую РЛС, которая контролировала небо на 700 км вглубь Украины. Удар по станции был нанесен с помощью семи дронов-камикадзе самолетного типа. Поражение этой радиолокационной станции поможет нашим войскам вести разведку, запускать дроны и качественнее использовать армейскую авиацию на этом участке.

Также сообщалось, что ГУР ударило по заводу в Татарстане, на котором РФ делает ТУ-22М, из которых бьет по Украине. Беспилотники военной разведки Украины ударили по авиационному заводу имени Горбунова в Казани, Татарстане - взрывы на объекте прогремели утром, 17 апреля.

20 апреля Россию ночью массированно атаковали дроны - были взрывы и пожары в 8 областях. В результате атаки, в частности, была повреждена энергетическая инфраструктура страны-агрессора РФ.

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