Украинскому министру объявили подозрение из-за схем с землей на 291 млн грн: детали

Чиновника и других участников схемы подозревают в завладении госземлей на 291 миллион гривен и попытке завладения землей еще на 190 миллионов гривен.

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Украинскому министру Сольскому объявили подозрение из-за схем с землей/ коллаж: Главред, фото: НАБУ, УНИАН

Действующему министру аграрной политики и продовольствия и бывшему экс-главе аграрного комитета Верховной Рады Николаю Сольскому объявили о подозрении из-за схем с землей на сотни миллионов гривен.

Чиновника и других участников схемы подозревают в завладении государственной землей на 291 миллион гривен и попытке завладения землей еще на 190 миллионов гривен. Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

В НАБУ отмечают, что в состав преступной группы, во главе которой был Сольский, входили должностные лица органов Госгеокадастра, а также лица, которые контролировали деятельность этих органов, так называемые кураторы.

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"Участники схемы обеспечили уничтожение документов, на основании которых два госпредприятия на Сумщине имели право постоянного пользования землей. Из-за их отсутствия областной Госгеокадастр составил акт о самовольном занятии этих участков. В дальнейшем с помощью подконтрольных должностных лиц областного Госгеокадастра участки передали в собственность заранее определенным гражданам под видом реализации их права на бесплатную землю. При этом условием получения земли в собственность было подписание договора о ее передаче в аренду частному агрохолдингу еще до момента получения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такая сделка была реализована в 2017-2021 годах. Воплотив в жизнь такую схему, ее участники завладели 1250 земельными участками общей площадью 2493 га. Стоимость этих участков на момент совершения преступления составляла более 291 миллиона гривен.

Кроме этого, участники схемы также предприняли попытку завладеть 3282 га земли стоимостью около 190 млн грн. Но во второй раз реализовать такой план не удалось, потому что помешали НАБУ и САП, которые наложили арест на эти участки, отмечают в Национальном антикоррупционном бюро.

"Сейчас о подозрении сообщили организатору схемы, действующему министру, двум кураторам органов Госгеокадастра и лицу, которое способствовало совершению преступления. Продолжается вручение подозрений другим участникам преступной схемы", - сообщили в НАБУ.В САП добавляют, что Сольскому инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Что известно о Николае Сольском? Николай Сольский родился 22 мая 1979 года в селе Росохи Самборского района Львовской области. Он женат и имеет четырех детей. В 2019 году был избран нардепом 9-го созыва от "Слуги народа" под номером 125 в списке (беспартийный). Член одноименной фракции. Был председателем Комитета по вопросам аграрной и земельной политики. В марте 2022 года назначен министром аграрной политики и продовольствия, в связи с чем сложил полномочия народного депутата.

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