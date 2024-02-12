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Экс-нардеп Пашинский получил подозрение по делу о нефтепродуктах Курченко на 967 млн - СБУ

Дмитрий Видоменко
12 февраля 2024, 15:28
Экс-нардеп Пашинский получил от СБУ подозрение по делу о незаконном завладении нефтепродуктами на почти миллиард, говорят в спецслужбе.
СБУ, Пашинский
Сам Пашинский отрицает факт вручения ему подозрения / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Работники Службы безопасности Украины, НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему народному депутату в понедельник, 12 февраля. Сообщается, что речь идет о деле о незаконном присвоении и продаже 97 тысяч тонн конфискованных Украиной нефтепродуктов, которые должны были пойти на нужды армии.

Кроме него, сообщается, что подозрение по материалам Госаудитслужбы получили его бизнес-партнер и четыре их сообщника.

Буквально тут же стало известно, что речь идет о бывшем нардепе от партии "Народный фронт" Сергеем Пашинском. Как он написал у себя на Facebook, его жилье "посетили с обыском" сотрудники СБУ и детективы НАБУ.

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Сам Пашинский, к слову, опроверг информацию об объявлении ему подозрения.

"Дело о передаче "топлива Курченко", а на самом деле – топлива кремлевской "Роснефти" государству – во время мародерства Януковича этот олигарх нажился активами на сотни миллионов долларов, в том числе почти 100 000 т нефтепродуктов, которые в 2014 году удалось передать государственным нефтяным операторам. […] Информация о подозрении - фейк! Очень интересно, с другой стороны, каким образом анонимные телеграм-каналы узнают о следственных действиях правоохранителей", – написал он.

Скандал с продажей нефтепродуктов Курченко

В 2021-м Александр Кацуба, чиновник "Нафтогаза Украины" в 2012–2014 годах, подозреваемый в злоупотреблении служебным положением, заявил, что под лозунгами "национализации" нефтепродуктов, которые принадлежали фирмам олигарха из орбиты Януковича Сергея Курченко на самом деле исчезли нефтепродукты "Нафтогаза".

В итоге нефтепродукты на базе были, однако в 2014 году "пришли люди из "Народного фронта" и сказали: "Мы национализировали бензин Курченко", – заявил он.

Кацуба утверждал, что команда Сергея Пашинского "куда-то дела эти нефтепродукты", и главное, что "это были нефтепродукты "Нафтогаза", а не Курченко".

Генпрокуратура объявила в международный розыск Сергея Курченко весной 2014 года. В том же году на Одесский нефтеперерабатывающий завод был наложен арест в рамках уголовного производства по фактам контрабанды нефтепродуктов.

Фактически нефтепродукты не реэкспортировались, а оставались в Украине. В результате с 2012 по 2014 годы государству был нанесен ущерб в сумме 1,2 млрд грн.

В мае 2014 тогдашний руководитель МВД Арсен Аваков заявил, что компании, входящие в холдинг Сергея Курченко ВЕТЭК, за предыдущие два года ввезли по фиктивным документам на территорию Украины более 5 млн т нефтепродуктов на 36 млрд грн.

По документам, эти нефтепродукты не должны реализовываться на территории Украины, а должны были поставляться в третьи страны, что позволяло компаниям Курченко уклоняться от уплаты налогов.

В декабре 2021 года Киевский районный суд города Одессы разрешил специальное досудебное расследование по Курченко.

В августе 2022 года Одесская областная прокуратура направила в суд обвинение против украинского "беглого бизнесмена" по факту уклонения от уплаты налогов при растаможке нефтепродуктов.

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СБУ нефть Сергей Курченко Сергей Пашинский
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