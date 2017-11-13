Дело Курченко. Суд конфисковал нефтепродуктов на 800 миллионов

В Одессе в рамках расследования схем бизнесмена Сергея Курченко суд конфисковал нефтепродукты на сумму более 800 миллионов гривен.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

Так, в Одесской области конфисковали около 100 тыс. тонн нефтепродуктов в рамках расследования "преступной схемы Курченко".

"Указанное топливо поступило на территорию Украины для реализации преступной организацией под руководством Курченко без уплаты таможенных платежей. Общая стоимость конфискованного по решению Киевского районного суда Одессы топлива составляет более 800 млн гривен", — отметила Сарган.

По ее словам, из-за того, что в ходе расследования суд разрешил реализацию арестованного топлива, в данном случае применена специальная конфискация по всем этим нефтепродуктам или средствам, полученным от их реализации, в том числе процентов. Часть конфискованного топлива находится на нефтебазах.

"Кроме того, от реализации части нефтепродуктов в бюджет в виде налогов уже выплачено более 300 млн гривен, на счетах банковских учреждений находится более 100 млн гривен, на которые начислены более 13 млн гривен процентов и тому подобное", — отметила пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что Сергею Курченко ГПУ объявила подозрение за хищение с другими лицами имущества госпредприятия ПАО "Укргаздобыча".