Отмена разрешения Байдена на удары по РФ: пойдет ли Трамп на такой шаг – эксперт

На протяжении всей истории ни один американский лидер не шел на уступки России, и Трамп вряд ли станет исключением.

https://glavred.info/ukraine/otmena-razresheniya-baydena-na-udary-po-rf-poydet-li-tramp-na-takoy-shag-ekspert-10616315.html Ссылка скопирована

Американский лидер вряд ли пойдет на уступки России / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, facebook.com/DonaldTrump

Что известно Пинкусу:

Уступки Путину могут подтолкнуть Иран и Китай к опасным действиям

Избиратели Штатов не позволят Трампу прогнуться под Москву

Никакого договора об Украине без Украины быть не может

Многие утверждают, что Дональд Трамп, когда станет президентом США, может отменить разрешение Джо Байдена на использование Украиной дальнобойного оружия по российской территории.

Однако общественный деятель Борис Пинкус, глава Республиканского клуба имени Рональда Рейгана отметил 24 каналу, что новый глава Штатов не пойдет на такой шаг.

видео дня

Более того, он не поддержит уступки в вопросе украинских земель, считая, что это может дать сигнал Китаю и Ирану начать агрессивные действия против других стран.

Борис Пинкус отмечает, что и президент Украины Владимир Зеленский не допустит компромиссов, понимая, что украинцы этого не простят.

После того как Байден дал Украине разрешение использовать ракеты большой дальности против России, Кремль стал угрожать, утверждая, что внес изменения в свою ядерную доктрину и готов применить ядерное оружие.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Однако США, как демократическая страна с тремя независимыми ветвями власти — судебной, законодательной и исполнительной, — не позволят даже президенту идти на поводу у Москвы.

"И вы думаете, что он пойдет на уступки этому маньяку (Путину – ред)? А где же логика? Или Трамп сумасшедший, если на это пойдет, или мы, 67 миллионов избирателей, проголосовавших за него 5 ноября. Это невозможно. Я не ссылаюсь на инсайды, а говорю учитывая общие позиции",– отметил Борис Пинкус.

Если бы США согласились уступить хотя бы часть украинской территории, это создало бы опасный прецедент, считает Пинкус. Это вдохновило бы Китай на захват Тайваня и других спорных территорий в Юго-Восточной Азии, а Иран — на агрессивные действия против Израиля и расширение влияния в исламских странах, включая Саудовскую Аравию.

"Поэтому, во-первых, никакого договора об Украине без Украины быть не может. И Трамп это знает. Во-вторых, Зеленский не согласится на уступки. Он прекрасно знает, что народ ему этого не простит", – резюмировал президент Республиканского клуба.

Разрешение на удары вглубь территории РФ - что известно

В воскресенье, 17 ноября, Главред подтвердил новость о том, что Байден дал разрешение Украине на удары по России ракетами большой дальности.

Как отмечает эксперт по ракетно-ядерному вооружению Александр Кочетков, удары вглубь РФ перепишут "ситуацию на земле". Однако переломить ход боевых действий - вряд ли, поскольку тут не в качестве этого оружия дело, не в разрешениях, а в количестве.

К слову, Forbes утверждает, что ВСУ ударили по командованию РФ ракетой Storm Shadow.

Уже появились первые кадры с места удара Storm Shadow в Курской области. Последствия были такими масштабными, что от здания ничего не осталось.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред