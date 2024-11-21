Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Отмена разрешения Байдена на удары по РФ: пойдет ли Трамп на такой шаг – эксперт

Даяна Швец
21 ноября 2024, 16:49
56
На протяжении всей истории ни один американский лидер не шел на уступки России, и Трамп вряд ли станет исключением.
Отмена разрешения Байдена на удары по РФ: пойдет ли Трамп на такой шаг – эксперт
Американский лидер вряд ли пойдет на уступки России / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, facebook.com/DonaldTrump

Что известно Пинкусу:

  • Уступки Путину могут подтолкнуть Иран и Китай к опасным действиям
  • Избиратели Штатов не позволят Трампу прогнуться под Москву
  • Никакого договора об Украине без Украины быть не может

Многие утверждают, что Дональд Трамп, когда станет президентом США, может отменить разрешение Джо Байдена на использование Украиной дальнобойного оружия по российской территории.

Однако общественный деятель Борис Пинкус, глава Республиканского клуба имени Рональда Рейгана отметил 24 каналу, что новый глава Штатов не пойдет на такой шаг.

видео дня

Более того, он не поддержит уступки в вопросе украинских земель, считая, что это может дать сигнал Китаю и Ирану начать агрессивные действия против других стран.

Борис Пинкус отмечает, что и президент Украины Владимир Зеленский не допустит компромиссов, понимая, что украинцы этого не простят.

После того как Байден дал Украине разрешение использовать ракеты большой дальности против России, Кремль стал угрожать, утверждая, что внес изменения в свою ядерную доктрину и готов применить ядерное оружие.

Трамп инфографика
Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Однако США, как демократическая страна с тремя независимыми ветвями власти — судебной, законодательной и исполнительной, — не позволят даже президенту идти на поводу у Москвы.

"И вы думаете, что он пойдет на уступки этому маньяку (Путину – ред)? А где же логика? Или Трамп сумасшедший, если на это пойдет, или мы, 67 миллионов избирателей, проголосовавших за него 5 ноября. Это невозможно. Я не ссылаюсь на инсайды, а говорю учитывая общие позиции",– отметил Борис Пинкус.

Если бы США согласились уступить хотя бы часть украинской территории, это создало бы опасный прецедент, считает Пинкус. Это вдохновило бы Китай на захват Тайваня и других спорных территорий в Юго-Восточной Азии, а Иран — на агрессивные действия против Израиля и расширение влияния в исламских странах, включая Саудовскую Аравию.

"Поэтому, во-первых, никакого договора об Украине без Украины быть не может. И Трамп это знает. Во-вторых, Зеленский не согласится на уступки. Он прекрасно знает, что народ ему этого не простит", – резюмировал президент Республиканского клуба.

Разрешение на удары вглубь территории РФ - что известно

В воскресенье, 17 ноября, Главред подтвердил новость о том, что Байден дал разрешение Украине на удары по России ракетами большой дальности.

Как отмечает эксперт по ракетно-ядерному вооружению Александр Кочетков, удары вглубь РФ перепишут "ситуацию на земле". Однако переломить ход боевых действий - вряд ли, поскольку тут не в качестве этого оружия дело, не в разрешениях, а в количестве.

К слову, Forbes утверждает, что ВСУ ударили по командованию РФ ракетой Storm Shadow.

Уже появились первые кадры с места удара Storm Shadow в Курской области. Последствия были такими масштабными, что от здания ничего не осталось.

Читайте также:

"Мирный план" Дональда Трампа

В предвыборном штабе Трампа называют политика "единственным человеком", который может закончить войну РФ против Украины, и отмечают, что она бы не началась, если бы он был президентом.

Тем временем два ключевых советника экс-президента США Дональда Трампа представили ему план прекращения войны России в Украине, если он победит на президентских выборах.

"Мы говорим украинцам: "Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов прекратится. А Путину вы говорите: "Он должен сесть за стол переговоров, а если вы не сядете за стол, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", – сказал один из авторов мирного плана.

Во время дебатов с действующим главой Белого дома Джо Байденом 27 июня Трамп в очередной раз пообещал "закончить войну в Украине" еще до своего "избрания на пост президента". Он заявил, что сделал бы, чтобы "Зеленский и Путин нашли общий язык".

В то же время Трамп признался, что "предложения", выдвинутые кремлевским диктатором Владимиром Путиным якобы как условия для прекращения войны России против Украины, являются "неприемлемыми".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости США ВСУ Дональд Трамп война России и Украины ATACMS Ракеты Storm Shadow Курская область Удары вглубь РФ
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Залужный выступил с громким заявлением: "Третья мировая война уже началась"

Залужный выступил с громким заявлением: "Третья мировая война уже началась"

17:42Украина
Украина может получить ядерное оружие от США: у Зеленского сделали заявление

Украина может получить ядерное оружие от США: у Зеленского сделали заявление

17:30Украина
"Хорошего ничего нет": как удары межконтинентальной баллистикой изменят ситуацию в Украине

"Хорошего ничего нет": как удары межконтинентальной баллистикой изменят ситуацию в Украине

17:00Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Зима озолотит представителей трех знаков Зодиака: кто сказочно разбогатеет

Зима озолотит представителей трех знаков Зодиака: кто сказочно разбогатеет

Графики уже не действуют: в Украине вводят экстренные отключения света - ДТЭК

Графики уже не действуют: в Украине вводят экстренные отключения света - ДТЭК

Что означает красная линия на трассе: водителям рассказали о новой разметке

Что означает красная линия на трассе: водителям рассказали о новой разметке

Невестка предательницы Наташи Королевой официально отреклась от выбора родителей

Невестка предательницы Наташи Королевой официально отреклась от выбора родителей

Мороз -8, снегопады и гололедица: Украину накрывает очень мощная непогода

Мороз -8, снегопады и гололедица: Украину накрывает очень мощная непогода

Последние новости

17:42

Не только для похода в магазин: как еще можно использовать пластиковые пакеты

17:42

Залужный выступил с громким заявлением: "Третья мировая война уже началась"

17:35

Супруги переехали в новый дом и были напуганы находкой: Сеть взбудоражила история

17:32

Перловка сварится моментально: какой простой секрет стоит знать

17:30

Украина может получить ядерное оружие от США: у Зеленского сделали заявление

Интересная идея, но есть вопросы с реализацией: Петр Олещук - о плане стойкости ЗеленскогоИнтересная идея, но есть вопросы с реализацией: Петр Олещук - о плане стойкости Зеленского
17:00

"Хорошего ничего нет": как удары межконтинентальной баллистикой изменят ситуацию в Украине

16:58

Гениальный рецепт приготовления бомбического картофеля на Новый год 2025Видео

16:51

Как отмыть микроволновку от старого жира: об удивительном способе знают единицы

16:49

Отмена разрешения Байдена на удары по РФ: пойдет ли Трамп на такой шаг – эксперт

Реклама
16:36

"Использует ту же ракету": генерал США назвал следующую цель РФ для удара "Рубежом"

16:33

Могут запускать и с воды, и с земли: сколько у РФ межконтинентальных баллистических ракет

16:18

РФ ударила межконтинентальной ракетой по Украине: известна цель Кремля

16:08

Как юная девочка: вдова Николая Мозгового с афрокосами очаровала Сеть

15:57

Сколько миллилитров в чайной ложке: простой способ вычисления

15:21

Враг "задвигался" на Запорожском направлении: спикер "Юга" прокомментировал риски

15:15

"Разрывает" небо и делится на части: жуткое видео с моментом удара ракетой "Рубеж"Видео

15:11

"Не важнее, чем кто-то": популярный актер признался, есть ли у него бронь

15:02

РФ "отправила сообщение Западу" ударом межконтинентальной ракеты по Днепру - CNN

14:48

Нетаньяху и Галланта под арест: Международный уголовный суд выдал ордер

14:48

Убойное средство гарантирует результат: как выгнать тараканов раз и навсегда

Реклама
14:41

Как долго будет реализовываться План стойкости - эксперт указал на важные моментыВидео

14:32

"Все утро любуюсь": Настя Каменских заинтриговала подарком не от Потапа

14:25

РЭБы более чем на 12 миллионов: как Анатолий Шкрибляк, БФ "Надежда" и Валерий Дубиль помогают фронту актуально

14:02

Зеленский прокомментировал удар РФ межконтинентальной баллистической ракетойФото

13:56

Путин поставил новую цель на фронте: какой город нацелился захватить враг

13:33

Внучка Софии Ротару ошеломила поклонников новым снимком - детали

13:10

Чем отличаются два рабочих: надо найти 3 отличия всего за 15 секунд

13:04

Войскам КНДР будет несладко: удары вглубь РФ перепишут "ситуацию на земле"

13:02

Приказали молчать: Захарова оконфузилась из-за удара РФ межконтинентальной ракетой

12:58

"Поэтому и страшный такой": молчун Витас оказался в клинике - детали

12:33

6 знаков зодиака, которые не могут хранить секреты

12:33

"Украина может истощиться быстрее РФ": война может приобрести глобальный характер - ОлещукВидео

12:14

Невестка предательницы Наташи Королевой официально отреклась от выбора родителей

12:12

РФ ударила по Кривому Рогу: 15 раненых, среди них - детиФото

12:11

Как определить возраст котенка: топ самых простых методов

11:42

В РФ снова намекают на ядерку: Захарова угрожает Польше из-за базы ПРО

11:32

Пострадавшие и разрушения в Днепре: что известно о последствиях ракетного удараФото

11:20

Ударит сильный мороз: в каких областях снизится температура и будет снег

10:57

Китайский гороскоп на завтра 22 ноября: Собакам - гнев, Кроликам - сплетни

10:52

"Броня просто не доезжает": военный назвал проблему армии РФ на Покровском направлении

Реклама
10:45

Хитрые водители Японии прикрывают колеса дощечками: зачем они так делают

10:23

Венгрия боится ядерного удара РФ: у границы с Украиной готовят системы ПВО

10:19

Снег, гололед и морозы: в Украине серьезно испортится погодаФото

09:57

22:22 и не только: что значит, когда на часах видишь одинаковые цифры

09:43

РФ запустила межконтитентальную баллистическую ракету: стали известны детали утреннего удара

09:29

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 21 ноября (обновляется)

09:16

ВСУ успешно восстанавливают позиции: на кону большой город в Донецкой области - ISW

09:11

Карта Deep State онлайн за 21 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

09:06

Киев засыпало снегом: синоптики рассказали, чего ждать от погоды сегодняФото

08:43

"Умерла, так умерла": сын Светличной ошеломил высказыванием о смерти матери

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряЧто символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в УкраинеКак сказать на украинском "Сочельник"
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять