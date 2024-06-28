"Украина не выиграет войну": Трамп сделал скандальное заявление на дебатах с Байденом

Во время первого раунда теледебатов перед выборами президента США между Трампом и Байденом возникла перепалка, когда они затронули вопрос войны РФ в Украине.

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В США прошел первый раунд теледебатов Байдена и Трампа / Фото: скриншот видео WSJ

В США в штаб-квартире CNN в Атланте состоялись дебаты между президентом США Джо Байденом и вероятным кандидатом на этот пост от Республиканской партии Дональдом Трампом. Первая теледуэль Байдена и Трампа перед выборами президента в ноябре продлилась 90 минут. Оппоненты не пожали друг другу руки, когда вышли на сцену. Во время дебатов между ними возникла перепалка, когда они затронули вопрос войны России против Украины.

Отметим, в последний раз Трамп и Байден встречались на дебатах в 2020 году - тогда они не пожали друг другу руки из-за протокола Covid-19.

Как пишет CNN, перед дебатами два давних помощника Байдена сказали, что ожидают, что Байден "вероятнее всего" не протянет руку, причем один из них сказал: "Это не обязательно: он не должен был этого делать в 2020 году, зачем менять это сейчас"?

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Дебаты начались с обсуждения экономики. В частности Байден отметил, что экономика процветает и вряд ли ситуация когда-то была лучше, хотя "есть над чем работать". В свою очередь, Трамп настаивал, что "экономика терпит крах" и в ней полный беспорядок.

Война в Украине - заявления Трампа

В частности, Трамп заявил, что "если бы у нас был настоящий президент (таким образом, он намекнул на Байдена, - ред.), Путин никогда бы не вторгся в Украину".

Кроме того, Трамп в очередной раз пообещал "закончить войну в Украине" еще до своего "избрания на пост президента". Он заявил, что сделал бы, чтобы "Зеленский и Путин нашли общий язык".

Также Трамп упрекнул Байдена в том, что когда президент Украины Владимир Зеленский приезжает в США, то возвращается с 60 млрд долларов "в кармане". По мнению Трампа, "это надо прекратить".

Экс-президент США также раскритиковал Байдена за хаос в выводе войск из Афганистана, утверждая, что якобы именно это стало причиной агрессии Путина против Украины.

"Хочу сказать, что Россия забрала много земель при Обаме и Байдене. При мне - нет. Путин знал, что со мной нельзя играть. Война в Украине не должна была начинаться, а теперь он (Путин, – ред.) захватит Украину", - заявил республиканец.

Трамп также заявил, что Байден ведет США к третьей мировой войне. По его словам, из-за "плохой позиции" Байдена "Украина не выиграет войну".

"Байден завел нас в плохую позицию с Украиной и Россией. Украина не выиграет войну. У них заканчиваются люди. Это печально, они столько людей потеряли... Из-за глупых решений Байдена", - добавил он.

Заявления Байдена о войне в Украине

В свою очередь, Байден назвал Путина военным преступником.

"Ему (Путину, - ред.) нужна вся Украина", - подчеркнул он.

Байден резко осудил своего оппонента за его высказывания о том, что российский диктатор может атаковать где угодно, если союзники по НАТО не увеличат свой оборонный бюджет.

"Трамп хочет, чтобы США вышли из НАТО. Но сила в наших альянсах. Мы бы не могли избежать большой войны в Европе, если бы не наше союзничество", - заявил президент-демократ.

Также Байден отметил, что Путин в своей агрессии не остановится на агрессии против Украины упомянув, в частности, Польшу, Беларусь и страны НАТО.

"Как вы думаете, что произойдет с Польшей", - спросил он, высказав опасение, что война может распространиться и на страны Североатлантического альянса.

Мирный план Трампа

Два ключевых советника экс-президента США Дональда Трампа представили ему план прекращения войны России в Украине, если он победит на президентских выборах.

Согласно составленному плану, в случае избрания президентом США Трамп может остановить поставки военной помощи Украине, если Киев откажется от переговоров США. В то же время Москву предупредят, что любой отказ от переговоров приведет к усилению поддержки Киева.

Во время мирных переговоров предполагается прекращение огня на основе существующих линий соприкосновения.

"Мы говорим украинцам: "Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов прекратится. А Путину вы говорите: "Он должен сесть за стол переговоров, а если вы не сядете за стол, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", – сказал один из авторов мирного плана.

Позже в штабе Трампа заявили, что в случае избрания президентом США приоритетом его внешней политики будет завершение войны в Украине.

В штабе называют Трампа "единственным человеком", который может закончить войну РФ против Украины, и отмечают, что она бы не началась, если бы он был президентом.

Тем временем советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя мирный план Трампа, заявил, что план прекращения войны РФ в Украине – каким бы он ни был – должен базироваться на международном праве, а мир должен быть справедливым.

По словам Подоляка, война не может закончиться без привлечения России к ответственности. Ведь, по его словам, заморозить войну на нынешних линиях фронта было бы "странно", потому что именно Москва нарушила международное право и находится на украинской территории.

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