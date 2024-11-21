Войскам КНДР будет несладко: удары вглубь РФ перепишут "ситуацию на земле"

У диктатора Путина, важно указать, что практически перестали употреблять выражение "с учетом ситуации на земле".

https://glavred.info/ukraine/voyskam-kndr-budet-nesladko-udary-vglub-rf-perepishut-situaciyu-na-zemle-10616243.html Ссылка скопирована

Ракеты способны нивелировать наличие северокорейских бойцов / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Что сказал Кочетков:

Дальнобойные ракеты способны удержать ситуацию в Курской области

Удары вглубь России нивелируют определенное количество вооруженных корейцев

Северокорейские силы абсолютно нивелируются, если Силы обороны Украины начнут использовать дальнобойное оружие вглубь территории РФ. Особенно, в Курской области.

Такое мнение в эфире телеканала FREEДОМ высказал политтехнолог, эксперт по ракетно-ядерному вооружению Александр Кочетков.

видео дня

"Что касается американского разрешения на ATACMS и немедленно разрешения на Storm Shadow и SCALP EG французские и британские, они способны нивелировать наличие 10-12 тыс. северокорейских бойцов, которые переброшены в Курскую область. Они же не просто приехали там с российскими автоматами, у них есть своя реактивная артиллерия, то есть системы залпового огня, у них есть обычная артиллерия, поэтому, чтобы все вот это нивелировать, чтобы они не смогли вытеснить Вооруженные силы Украины из Курской области, а это является принципиальным как раз для начала переговоров, вот как раз дальнобойное вооружение, дальнобойные ракеты способны удержать ситуацию", - сказал он.

Армия КНДР / Инфографика: Главред

Кроме этого, он указывает на важный момент, что в стране-агрессоре РФ практически перестали употреблять выражение "с учетом ситуации на земле".

"Они это имели в виду, что вот сколько мы захватили, теперь это будет наше, а дальше мы поторгуемся. Сейчас эта формула предполагает, что часть Курской территории отходит к Украине "с учетом ситуации на земле".

Вот удержать "ситуацию на земле" дальнобойное оружие поможет. Переломить ход боевых действий - вряд ли, поскольку тут не в качестве этого оружия дело, не в разрешениях, а в количестве. Если бы у нас были не десятки ракет, а сотни ракет, вот тогда да, это бы повлияло существенно", - сказал Кочетков.

Разрешение на удары вглубь территории РФ - что известно

Издание Forbes проанализировало удар Storm Shadow по Курщине. Мишенью мог быть командный пункт, расположенный в Марьино.

Впоследствии Главред опубликовал первые кадры с места удара Storm Shadow в Курской области. Как свидетельствуют фото-материалы, от здания ничего не осталось.

В то же время, по данным издания Bloomberg, Байден, вероятнее всего, разрешил использование ATACMS, чтобы создать для Трампа условия для ультиматумов РФ, которые могут оказаться более продуктивными. По мнению аналитиков, таким образом Трамп проведет сильные переговоры с Путиным.

Другие важные новости о войне:

Что такое ATACMS ATACMS (Army TACtical Missile System) - тактическая баллистическая ракета класса земля-земля, произведенная американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км на твердом топливе. Ее различные варианты оснащения носят индексы МО США MGM-140, MGM-164 и MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковом контейнере имеет индекс М39. ATACMS могут быть выпущены из реактивных систем залпового огня, таких как M270 MLRS и m142 HIMARS.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред