Украина может получить ядерное оружие от США: у Зеленского сделали заявление

В Офисе президента отметили, что у Украины есть шанс "обнулить" российскую армию при наличии достаточного количества высокотехнологичного оружия.

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Может ли Украина получить ядерное оружие от США / Коллаж Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Кратко:

В СМИ появилась информация о том, что США могут передать Украине ядерное оружие

В Офисе президента отреагировали на вероятность получения Украиной ядерного оружия

В издании Daily Mail недавно появилась статья, в которой предположили, что США могут предоставить Украине ядерное оружие для обеспечения ее безопасности. Однако в Офисе Президента Украины отметили, что целью является не получение ядерного оружия, а окончательное завершение войны и установление безопасности через ликвидацию России как агрессора. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью 24 каналу.

Подоляк отметил, что сегодня возможно то, о чем 5-10 лет назад никто и подумать не мог. По его словам, европейцы вырастили монстра под названием Российская Федерация, сотрудничая с ней, принимая коррупционные деньги и позволяя монополизировать энергетическую инфраструктуру, даже несмотря на запреты третьего энергопакета.

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Он добавил, что Европа пыталась сделать из РФ партнера, а теперь этот "партнер" заливает кровью Восточную Европу.

"И вы сегодня говорите: давайте дадим Украине ядерное оружие, пусть она переоборудует свою армию и начнет следующий этап войны. Почему мы должны это делать, имея сегодня возможность сделать то, чего никто не ожидал - обнулить репутацию, милитарные компоненты, армию России", - отметил советник главы ОП.

Подоляк отметил, что для реализации этого сценария Украина имеет высокотехнологичное оружие, однако необходимо его достаточное количество для обеспечения потребностей Сил обороны.

"Почему нужно придумывать какие-то конспирологические версии, когда есть логические действия, которые нужно совершить своевременно", - сказал он.

В то же время он подчеркнул, что о передаче Украине ядерного оружия речь не идет.

Какие страны владеют ядерным оружием / Инфографика: Главред

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Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина должна рассмотреть возможность возвращения статуса ядерной державы из-за двух ключевых факторов: победы Дональда Трампа на выборах в США и возможного сокращения американской военной помощи. Такое мнение высказал политический аналитик Кейси Мишель в статье для Foreign Policy.

Генерал-майор запаса и бывший заместитель председателя СБУ Виктор Ягун отметил, что создание ядерного оружия - это не идеальный, но потенциально необходимый вариант. Он отметил, что в условиях недостаточной поддержки со стороны Запада Украина вынуждена рассчитывать только на собственные ресурсы.

Президент Владимир Зеленский, со своей стороны, подчеркнул, что Украина не намерена создавать ядерное оружие, а лишь указывает на ненадежность гарантий Будапештского меморандума. Киев стремится вступить в НАТО, чтобы получить эффективную защиту.

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Кто такой Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

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