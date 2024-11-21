'Использует ту же ракету': генерал США назвал следующую цель РФ для удара 'Рубежом'

Генерал-майор США Марк МакКарли считает, что атака на Днепр - это способ давления на Украину.

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Куда может ударить РФ межконтинентальной баллистической ракетой / Колаж: Главред, фото: росСМИ, скриншот из видео, Главред

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После удара по Днепру РФ может ударить МБР по Киеву

РФ так реагирует на удары Украины ракетами ATACMS и Storm Shadow

Удар по Днепру, вероятно, является "предупреждением" для Украины. Решение России использовать межконтинентальную баллистическую ракету для атаки по Днепру может быть сигналом готовности агрессора применить это оружие и против Киева. Об этом заявил генерал-майор США в отставке Марк МакКарли в комментарии CNN.

"Можно сказать, что то, что Россия сначала ударила по Днепру, является заявлением о том, что если Украина не отступит от использования, скажем, недавно предоставленных ATACMS от США и Storm Shadow от Великобритании, то Россия использует ту же межконтинентальную баллистическую ракету большей дальности и ударит по Киеву", - сказал МакКарли.

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Генерал-майор США в отставке, который сейчас находится в Киеве, сообщил, что рано утром 21 ноября в городе была объявлена воздушная тревога на фоне запуска Россией межконтинентальной баллистической ракеты.

"Сирены в конце концов прекратились, но в подвалы и бетонные паркинги все еще спешили люди, потому что это просто создает огромный страх. И этого хотели россияне - посеять страх среди тех, кто живет и выживает", - отметил он.

Ракета РС-26 "Рубеж" / Инфографика: Главред

Удар МБР по Днепру - главное

Как сообщал Главред, рано утром 21 ноября, Россия осуществила массированную ракетную атаку по Украине. С территории РФ взлетели истребители МиГ-31К и стратегические бомбардировщики Ту-95, которые выпустили ракеты, что около 06:39 вошли в воздушное пространство Украины.

Удар враг нанес по городу Днепр и прилегающим районам. По данным местных властей, под ударом оказалось промышленное предприятие.

Как уточнили в Воздушных силах ВСУ, для атаки оккупанты применили межконтинентальную баллистическую ракету. Кроме этого, в Сети появилось жуткое видео с моментом удара ракетой "Рубеж".

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский ракетный удар по Днепру, где среди прочего применили межконтинентальную баллистическую ракету. Он отметил, что Россия использует Украину как полигон.

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Что такое баллистическая ракета? Баллистическая ракета - разновидность ракетного оружия. Большую часть полета осуществляет неуправляемо по баллистической траектории, на которую влияет только аэрогидродинамическое сопротивление. По расстоянию применения баллистические ракеты делятся на стратегические и тактические. Примерное разделение ракет по дальности полета: Баллистическая ракета малой дальности (250-1000 км).

Баллистическая ракета средней дальности (1000-2500-4500 км).

Межконтинентальная баллистическая ракета (4500-6000 км). Межконтинентальные ракеты и ракеты средней дальности часто используют как стратегические и оснащают ядерными боеголовками. Их преимуществом перед самолетами является малое время подлета (менее получаса при межконтинентальной дальности) и большая скорость головной части, что очень затрудняет их перехват даже современной системой ПРО, пишет Википедия.

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