Ударит сильный мороз: в каких областях снизится температура и будет снег

Украину накроют осадки в виде снега и дождя, а также налетит сильный ветер. Температура воздуха еще больше опустится в минуса.

https://glavred.info/synoptic/udarit-silnyy-moroz-v-kakih-oblastyah-snizitsya-temperatura-i-budet-sneg-10616210.html Ссылка скопирована

Погода в Украине - стало известно, в каких областях снизится температура и будет снег/ УНИАН

Вы узнаете:

В каких областях снизится температура и будет снег

Когда Украину накроет сильный ветер

Погода в Украине в пятницу, 22 ноября, отметится сильным ветром. Также многие области нашего государства накроют осадки в виде снега и дождя.

видео дня

Осадки в пятницу будут в западных, северных и многих центральных областях. Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.

"22 ноября снег, где-то дождь, пройдут на западе, севере и во многих центральных областях. На востоке и юге завтра без осадков. Особенность завтрашнего дня - сильный ветер", - отметила синоптик.

Она рассказала, что температура воздуха ночью будет держаться на уровне от 0 до ...-5 градусов, днем будет от 0 до +4 градусов. На юге ожидается +4...+9 градусов.

Погода в Европе 22 ноября/ Facebook Диденко

Погода в Украине 22 ноября/ windy.com

Погода в Киеве 22 ноября

В Киеве 22 ноября ожидается снег, мокрый снег, вечером возможен дождь. В столице также будет сильный ветер.

Ночью температура воздуха будет держаться на уровне 0,-2 градуса, днем +4 градуса.

Погода в Киеве на неделю/ meteoprog

Что известно о Наталье Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что Киев засыпало снегом - синоптики рассказали, чего ждать от погоды сегодня, 21 ноября. В Укргидрометцентре объявили на 21 ноября первый уровень опасности (желтый).

Также Главред сообщал, что будут снег, гололед и морозы - в Украине серьезно испортится погода. В течение недели во многих регионах Украины резко снизится температура воздуха.

Вас также может заинтересовать:

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред