Ударит сильный мороз: в каких областях снизится температура и будет снег

Вы узнаете:
- В каких областях снизится температура и будет снег
- Когда Украину накроет сильный ветер
Погода в Украине в пятницу, 22 ноября, отметится сильным ветром. Также многие области нашего государства накроют осадки в виде снега и дождя.
Осадки в пятницу будут в западных, северных и многих центральных областях. Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.
"22 ноября снег, где-то дождь, пройдут на западе, севере и во многих центральных областях. На востоке и юге завтра без осадков. Особенность завтрашнего дня - сильный ветер", - отметила синоптик.
Она рассказала, что температура воздуха ночью будет держаться на уровне от 0 до ...-5 градусов, днем будет от 0 до +4 градусов. На юге ожидается +4...+9 градусов.
Погода в Киеве 22 ноября
В Киеве 22 ноября ожидается снег, мокрый снег, вечером возможен дождь. В столице также будет сильный ветер.
Ночью температура воздуха будет держаться на уровне 0,-2 градуса, днем +4 градуса.
Погода в Украине - последние новости
Ранее сообщалось, что Киев засыпало снегом - синоптики рассказали, чего ждать от погоды сегодня, 21 ноября. В Укргидрометцентре объявили на 21 ноября первый уровень опасности (желтый).
Также Главред сообщал, что будут снег, гололед и морозы - в Украине серьезно испортится погода. В течение недели во многих регионах Украины резко снизится температура воздуха.
Вас также может заинтересовать:
- Чем отличаются 2 изображения мальчика: только самый умный найдет все отличия
- Чем отличаются две картинки: мало кто сможет найти 10 отличий за 15 секунд
- Чем отличаются две комнаты: нужно найти 8 отличий за 29 секунд
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред