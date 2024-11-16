Как сказать на украинском 'Сочельник': правильный ответ знают не все

В украинском языке есть хорошее, мелодичное слово, которое следует использовать вместо калькированного русского - "Сочельник".

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Почему не стоит говорить "Сочельник" / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Что такое "Сочельник"

Почему "Сочельник" не является украинским словом

Что делают украинцы в Сочельник

Одним из самых частых вопросов перед Рождеством является то, как правильно назвать вечер перед этим праздником. Часто можно услышать разные варианты: Святвечер, Сочельник, Навечерие.

Чтобы наша речь звучала правильно, нужно избегать русскоязычных калек. Одним из таких слов является "Сочельник", которого нет в украинском языке. Поскольку приближаются рождественские праздники, многие хотят узнать, как правильно назвать вечер перед Рождеством на украинском.

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Главред узнал, какой из разных вариантов названий вечера перед Рождеством правильный.

Как правильно сказать на украинском "Сочельник"

Согласно Академическому толковому словарю украинского языка (СУМ), слова "Сочельник" в украинском языке не существует. Это калька с русского, поэтому для правильного употребления нужно заменить его на украинский вариант.

Наиболее распространенными и правильными вариантами являются Святвечір и Навечір'я. Оба слова точно передают суть этого дня - вечера перед Рождеством.

Что такое "Сочельник" и почему так называется

Как уже упоминалось, "Сочельник" является калькой с русского языка. В украинском языке есть замечательный мелодичный аналог. Поэтому не стоит так называть вечер перед Рождеством, если вы совершенствуете свой украинский и хотите разговаривать красиво.

Это название происходит от слова "сочиво" - блюда, которое обязательно присутствовало на Сочельнике. "Сочиво" - русское название постного блюда, приготовленного из зерен пшеницы или других злаков с маком.

Оно подается в Рождественский или Крещенский святвечер (накануне Рождества Христова и Крещения Господня). В Украине это блюдо называется - "кутья".

Что нужно делать в Сочельник

Святвечер - это время, когда нужно придерживаться традиций и ритуалов, которые прошли через века и сохраняются до сих пор. В этот день украинцы придерживаются строгого поста, отказываясь от еды до вечера. Также в этот день люди идут в церковь на Литургию, пишет Волынская епархия ПЦУ.

Одной из главных традиций является праздничный обед, который состоит из двенадцати блюд - символа двенадцати апостолов и двенадцати мест в году. Главным блюдом является кутья - это блюдо, состоящие из пшеницы, меда, мака и орехов, которые олицетворяют благословение и счастье.

Святвечер начинается с восходом первой звезды, что является символом рождения Иисуса Христа. Святвечер - это день молитвы и размышлений о духовном.

Вся семья собирается за праздничным столом, чтобы провести вечер вместе. После ужина молодежь ходит колядовать.

Чем отличается Сочельник от Рождества

Святвечер и Рождество - это два разных, но тесно связанных праздничных дня. Святвечер, как уже отмечалось, это предрождественский вечер, день поста и молитвы. В этот день семья собирается за праздничным столом и потребляет постный ужин.

Рождество же - это уже сам день празднования рождения Иисуса Христа, который отмечается 7 января по юлианскому календарю. В Украине Рождество в этом году будут праздновать 24 декабря по новоюлианскому календарю.

В этот день заканчивается пост, и можно есть любые блюда. Рождество - это большой праздник радости, который приносит надежду на новое начало и на очищение души.

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