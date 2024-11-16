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Как сказать на украинском "Сочельник": правильный ответ знают не все

Руслана Заклинская
16 ноября 2024, 19:55
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В украинском языке есть хорошее, мелодичное слово, которое следует использовать вместо калькированного русского - "Сочельник".
Как сказать на украинском 'Сочельник': правильный ответ знают не все
Почему не стоит говорить "Сочельник" / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Что такое "Сочельник"
  • Почему "Сочельник" не является украинским словом
  • Что делают украинцы в Сочельник

Одним из самых частых вопросов перед Рождеством является то, как правильно назвать вечер перед этим праздником. Часто можно услышать разные варианты: Святвечер, Сочельник, Навечерие.

Чтобы наша речь звучала правильно, нужно избегать русскоязычных калек. Одним из таких слов является "Сочельник", которого нет в украинском языке. Поскольку приближаются рождественские праздники, многие хотят узнать, как правильно назвать вечер перед Рождеством на украинском.

видео дня

Главред узнал, какой из разных вариантов названий вечера перед Рождеством правильный.

Как правильно сказать на украинском "Сочельник"

Согласно Академическому толковому словарю украинского языка (СУМ), слова "Сочельник" в украинском языке не существует. Это калька с русского, поэтому для правильного употребления нужно заменить его на украинский вариант.

Наиболее распространенными и правильными вариантами являются Святвечір и Навечір'я. Оба слова точно передают суть этого дня - вечера перед Рождеством.

Что такое "Сочельник" и почему так называется

Как уже упоминалось, "Сочельник" является калькой с русского языка. В украинском языке есть замечательный мелодичный аналог. Поэтому не стоит так называть вечер перед Рождеством, если вы совершенствуете свой украинский и хотите разговаривать красиво.

Это название происходит от слова "сочиво" - блюда, которое обязательно присутствовало на Сочельнике. "Сочиво" - русское название постного блюда, приготовленного из зерен пшеницы или других злаков с маком.

Оно подается в Рождественский или Крещенский святвечер (накануне Рождества Христова и Крещения Господня). В Украине это блюдо называется - "кутья".

Что нужно делать в Сочельник

Святвечер - это время, когда нужно придерживаться традиций и ритуалов, которые прошли через века и сохраняются до сих пор. В этот день украинцы придерживаются строгого поста, отказываясь от еды до вечера. Также в этот день люди идут в церковь на Литургию, пишет Волынская епархия ПЦУ.

Одной из главных традиций является праздничный обед, который состоит из двенадцати блюд - символа двенадцати апостолов и двенадцати мест в году. Главным блюдом является кутья - это блюдо, состоящие из пшеницы, меда, мака и орехов, которые олицетворяют благословение и счастье.

Святвечер начинается с восходом первой звезды, что является символом рождения Иисуса Христа. Святвечер - это день молитвы и размышлений о духовном.

Вся семья собирается за праздничным столом, чтобы провести вечер вместе. После ужина молодежь ходит колядовать.

Чем отличается Сочельник от Рождества

Святвечер и Рождество - это два разных, но тесно связанных праздничных дня. Святвечер, как уже отмечалось, это предрождественский вечер, день поста и молитвы. В этот день семья собирается за праздничным столом и потребляет постный ужин.

Рождество же - это уже сам день празднования рождения Иисуса Христа, который отмечается 7 января по юлианскому календарю. В Украине Рождество в этом году будут праздновать 24 декабря по новоюлианскому календарю.

В этот день заканчивается пост, и можно есть любые блюда. Рождество - это большой праздник радости, который приносит надежду на новое начало и на очищение души.

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Что такое СУМ?

Словарь украинского языка в 11 томах, сокращенно СУМ-11 - первый в истории большой толковый словарь украинского языка. Составлен коллективом работников Института языкознания АН УССР под руководством академика Ивана Билодида.

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украинский язык Рождество Святвечер Сочельник Рождество Христово
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