"Разрывает" небо и делится на части: жуткое видео с моментом удара ракетой "Рубеж"

Российские оккупанты ударили межконтинентальной баллистической ракетой "Рубеж" по Днепру.

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РФ ударила по Днепру ракетой "Рубеж" / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, росСМИ

Российские оккупанты ударили по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой. Это официально подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня наш сумасшедший сосед в очередной раз показал, какой он на самом деле и как он презирает и достоинство, и свободу, и вообще жизнь людей. И как он боится ... Сегодня была новая российская ракета. Все характеристики: скорость, высота - межконтинентальной баллистической. Сейчас продолжаются экспертизы. Очевидно, что Путин использует Украину как полигон. Очевидно, что Путин боится, когда рядом с ним просто есть нормальная жизнь. Когда люди просто имеют достоинство. Когда страна просто хочет быть и имеет право быть независимой", - сказал Зеленский.

Что известно о РС-26 "Рубеж" / Инфографика: Главред

В Сети появились кадры с моментом "прилета" межконтинентальной баллистической ракеты в Днепре. По предварительным данным это была ракета РС-26 "Рубеж".

видео дня

На кадрах видно, что перед ударом ракета разделяется на несколько частей, из-за чего происходит сразу несколько взрывов.

Смотрите видео с моментом удара межконтинентальной баллистической ракетой:

РФ ударила по Днепру ракетой "Рубеж" / фото: скриншот

Сбивать эту ракету нужно лишь до её разделения. Сделать это можно противоракетными комплексами большой дальности. Если упустить момент, то придется сбивать сразу несколько отдельных частей, которые видно на видео.

РФ ударила по Днепру ракетой "Рубеж" / фото: скриншот

Позже появилось еще одно видео. На этих кадрах видно, как ракета разделяется высоко в небе и падает с огромной высоты ровно вниз.

Смотрите видео с моментом удара межконтинентальной баллистической ракетой:

РФ ударила по Днепру ракетой "Рубеж" / фото: скриншот

В Сети сообщают о том, что 50-тонная ракета "Рубеж" была запущена с полигона Капустин Яр в Астраханской области и долетела всего за 5 минут.

РФ ударила по Днепру ракетой "Рубеж" / фото: скриншот

Удары РФ по Украине 21 ноября - что известно

Ранее Главред сообщал, что рано утром в четверг, 21 ноября, у РФ взлетали МиГ-31К и Ту-95 и запустили ракеты по Украине. Около 06:39 ракеты вошли в воздушное пространство Украины. Под ударом был Днепр и агломерация. Ракетная атака продолжалась два часа.

После этого стало известно, что были взрывы в Днепре - РФ атаковала промышленное предприятие, вспыхнули пожары. Страна-агрессор РФ массированно атаковала Днепропетровскую область с самого утра.

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, РФ запустила межконтинентальную баллистическую ракету - стали известны детали утреннего удара. Российские захватчики утром запустили ряд ракет по Украине. Был атакован город Днепр - там повреждены предприятия и критическая инфраструктура.

В МВД Украины рассказали, что известно о последствиях ракетного удара. В результате вражеского удара возник пожар, его удалось ликвидировать.

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