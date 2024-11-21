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Зеленский прокомментировал удар РФ межконтинентальной баллистической ракетой

Даяна Швец
21 ноября 2024, 14:02обновлено 21 ноября, 15:24
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Президент отметил, что Путин использует Украину как полигон.
Зеленский, ракета
​ Зеленский ответил России на удар по Днепру / Коллаж: Главред, фото: скриншот, минобороны РФ

Кратко:

  • Россия боится, поэтому использует Украину как полигон
  • Все характеристики новой ракеты РФ подтвеждают, что она относиться к межконтинентальной баллистической

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар России по Днепру. Как известно, сегодня утром Россия запустила по городу межконтинентальную баллистическую ракету и восемь ракет другого типа.

По его словам, враг боится настолько, что применяет уже новые ракеты.

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"И ищет по миру, где бы еще найти оружие: то в Иране, то в Северной Корее. Сегодня была новая российская ракета. Все характеристики - скорость, высота - межконтинентальной баллистической. Сейчас продолжаются экспертизы. Очевидно, что Путин использует Украину как полигон. Очевидно, что Путин боится, когда рядом с ним просто есть нормальная жизнь. Когда люди просто имеют достоинство. Когда страна просто хочет быть и имеет право быть независимой", - сказал Зеленский.

Зеленский прокомментировал удар РФ межконтинентальной баллистической ракетой

По словам Зеленского, диктатор Владимир Путин делает все что угодно, только бы не дать соседу вырваться из его рук.

"И я благодарю всех украинцев, всех украинок, которые защищают Украину от этого зла - стойко, храбро, крепко. Достойно. Это одно из главных слов об Украине - достоинство. И это слово, которое, пожалуй, уже никогда не скажут о России", - подытожил президент.

  • Последствия удара РФ по Днепру 21 ноября
    Последствия удара РФ по Днепру 21 ноября ГСЧС Днепропетровщины
  • Последствия удара РФ по Днепру 21 ноября
    Последствия удара РФ по Днепру 21 ноября ГСЧС Днепропетровщины
  • Последствия удара РФ по Днепру 21 ноября
    Последствия удара РФ по Днепру 21 ноября ГСЧС Днепропетровщины
  • Последствия удара РФ по Днепру 21 ноября
    Последствия удара РФ по Днепру 21 ноября ГСЧС Днепропетровщины
  • Последствия удара РФ по Днепру 21 ноября
    Последствия удара РФ по Днепру 21 ноября ГСЧС Днепропетровщины

Удар по Днепру 21 ноября – что известно

Как сообщал Главред, 21 ноября в Воздушных силах Украины официально подтвердили, что РФ запустила по Украине межконтитентальную баллистическую ракету.

Также в МВД Украины рассказали, что известно о последствиях ракетного удара по Днепру.

Утром 21 ноября страна-агрессор Россия атаковала город ракетами. Ранения получили два человека. Более того, повреждения получило здание реабилитационного центра, частично разрушена котельная.

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Что такое баллистическая ракета?

Баллистическая ракета – разновидность ракетного оружия. Большую часть полета осуществляет неуправляемо баллистической траекторией, на которую влияет лишь аэрогидродинамическое сопротивление.

По расстоянию применения баллистические ракеты делятся на стратегические и тактические. Приблизительное разделение ракет по дальности полета:

  • Баллистическая ракета малой дальности (250-1000 км).
  • Баллистическая ракета средней дальности (1000–2500–4500 км).
  • Межконтинентальная баллистическая ракета (4500–6000 км).

Межконтинентальные ракеты и ракеты средней дальности часто используются как стратегические и оснащаемые ядерными боеголовками. Их преимуществом перед самолетами является малое время подлета (менее получаса при межконтинентальной дальности) и большая скорость головной части, что очень усложняет их перехват даже современной системой ПРО, пишет Википедия.

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