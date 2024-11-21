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Как определить возраст котенка: топ самых простых методов

Анна Косик
21 ноября 2024, 12:11
196
Не все владельцы домашних питомцев знают, как узнать сколько месяцев котенку, хотя иногда это очень важно.
Котята
Каким должен быть котенок в 2 месяца, или 2 года, согласно возрастным признакам / Колаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • По каким чертам можно определить возраст котенка
  • Что указывает на возраст котов
  • Как по состоянию зубов определить, сколько коту месяцев

Определение возраста котенка - важная задача, если вы подобрали животное на улице или взяли его от незнакомых хозяев. Это помогает правильно подобрать питание, уход и график вакцинаций.

Главред разобрался, как определить возраст кота на вид, или анализируя поведение и физические особенности домашнего любимца. Самыми простыми способами поделились пользователи Quora.

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Для начала нужно понимать, что вы вряд ли сможете сделать это, как ветеринары определяют возраст кота. Но его размер, вес, состояние шерсти, зубов и поведение могут дать много подсказок.

кот, кошка, сколько раз на день кормить кота, инфографика Главред
Сколько раз на день кормить кота / Инфографика: Главред

Новорожденные котята имеют закрытые глаза и вес около 100 граммов. В возрасте 2 недель открывают глаза, появляется слух. В 1 месяц котята уже пытаются самостоятельно ходить и играть, их вес достигает 400-500 граммов.

Как по зубам определить возраст котенка?

Зубы - один из самых точных показателей возраста, ведь в возрасте 2-3 недель появляются первые молочные зубы - резцы. В 4 недели уже начинают прорезаться клыки, а к 6-8 неделям формируется полный набор молочных зубов.

В 4 месяца молочные зубы постепенно заменяются на постоянные. Следовательно, если у котенка еще есть молочные зубы, ему меньше 4 месяцев.

Яркими показателями возраста кошек являются также шерсть, глаза и физическая активность. У молодых кошек она гладкая и блестящая, а с возрастом становится менее яркой. У молодых животных глаза блестящие, прозрачные, без помутнений. С возрастом появляются изменения в хрусталике.

Относительно физического состояния - мышечная масса и подвижность также помогают оценить возраст. Молодые коты более активные, с упругими мышцами. Если вы видите, что ваш любимец активен в течение всего дня и хочет играть, скорее всего, он еще является котенком.

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Что такое Quora

Quora - это социальный веб-сайт вопросов и ответов и онлайн-рынок знаний со штаб-квартирой в Маунтин-Вью, штат Калифорния. Он был основан 25 июня 2009 года и стал общедоступным 21 июня 2010 года. Пользователи могут сотрудничать, редактируя вопросы и комментируя ответы, предоставленные другими пользователями. По состоянию на 2020 год веб-сайт посещали 300 миллионов пользователей ежемесячно, сообщает Википедия.

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