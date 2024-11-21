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"Хорошего ничего нет": как удары межконтинентальной баллистикой изменят ситуацию в Украине

Ангелина Подвысоцкая
21 ноября 2024, 17:00
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Лейтенант ВСУ прямо рассказал, какие последствия будут для Украины, если РФ продолжит бить межконтинентальными баллистическими ракетами.
ракета Рубеж, удар по Днепру ракетой Рубеж
ракета Рубеж, удар по Днепру ракетой Рубеж / Колаж: Главред, фото: Википедия, росСМИ, скриншот из видео

Главное:

  • "Украина - первая страна, по которой ударили межконтинентальной баллистикой"
  • "Применение таких ракет кардинально мало что изменит"

Украина стала первой страной мира, против которой была применена межконтинентальная баллистическая ракета. Такой ракетой по Днепру ударила Россия. Это официально подтвердил СтратКом ВСУ.

"Украина - первая страна мира, против которой применили межконтинентальную баллистическую ракету. Мы сделаем все, чтобы Россия осталась в истории только своими преступлениями", - говорится в сообщении.

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РС-26 Рубеж Инфографика Главред
Что известно о РС-26 "Рубеж" / Инфографика: Главред

В то же время лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" считает, что это кардинально ничего не изменит, хотя и хорошего ничего нет.

Он акцентирует на том, что у РФ и до этого было разное вооружение, что позволяло бить по всей территории Украины. "Алекс" называет этот пуск демонстративным, нацеленным на Запад, который "испугался от этого больше, чем украинцы".

"Как видим, БЧ весом в тонну разделяется на 6 отдельных боеголовок, что аналогично запуску нескольких ракет Искандер в одну точку, но в десятки раз дороже. Короче говоря, хорошего тут конечно ничего нет, но и хуже не стало", - отметил лейтенант.

Удары РФ по Украине 21 ноября - что известно

Ранее Главред сообщал, что рано утром в четверг, 21 ноября, у РФ взлетали МиГ-31К и Ту-95 и запустили ракеты по Украине. Около 06:39 ракеты вошли в воздушное пространство Украины. Под ударом был Днепр и агломерация. Ракетная атака продолжалась два часа.

После этого стало известно, что были взрывы в Днепре - РФ атаковала промышленное предприятие, вспыхнули пожары. Страна-агрессор РФ массированно атаковала Днепропетровскую область с самого утра.

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, РФ запустила межконтинентальную баллистическую ракету - стали известны детали утреннего удара. Российские захватчики утром запустили ряд ракет по Украине. Был атакован город Днепр - там повреждены предприятия и критическая инфраструктура.

В МВД Украины рассказали, что известно о последствиях ракетного удара. В результате вражеского удара возник пожар, его удалось ликвидировать.

Позже стало известно, сколько у РФ межконтинентальных баллистических ракет. Свой арсенал межконтинентальных баллистических ракет Россия накапливала в течение двух десятков лет. На начало 2024 года Россия имела 521 межконтинентальную баллистическую ракету наземного и морского базирования.

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