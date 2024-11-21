"Броня просто не доезжает": военный назвал проблему армии РФ на Покровском направлении

Применение украинскими военными дронов дает положительный результат и влечет за собой серьезные проблемы для оккупантов.

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Военный назвал проблему армии РФ на Покровском направлении/ коллаж: Главред, фото: минобороны РФ

Коротко:

Оккупанты на Покровском направлении бросают в бой пехоту без бронетехники

Враг не использует на этом направлении бронетехнику из-за украинских дронов

Российские оккупанты используют на Покровском направлении пехоту вместо бронетехники. Пехотные подразделения сейчас осуществляют атаки без привлечения бронетехники из-за активного применения украинскими военными беспилотников.

Об этом рассказал военнослужащий 68-й отдельной егерской бригады с позывным "Гусь" в эфире телеканала "Киев24". Он описал нынешнюю ситуацию на этом участке фронта в Донецкой области.

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Он отметил, что в целом за последние четыре месяца боев украинские военные не замечали, чтобы у российских оккупантов стало больше FPV-дронов. Однако активность использования беспилотников высокая и у защитников Украины, и у российских захватчиков.

Военный отметил, что именно использование украинскими воинами дронов сделало невозможным применение оккупантами на передовой под Покровском тяжелой техники - танков, БТРов.

""Птички" интенсивно используют с обеих сторон. Враг практически прекратил до последнего времени использование брони на переднем крае и стал массово применять пехоту, ведь броня просто не доезжала до точки высадки", - объяснил военный.

Что известно о Покровске/ Инфографика: Главред

Война в Украине - последние новости

Ранее в ISW отмечали, что ВСУ успешно восстанавливают позиции - на кону большой город в Донецкой области. Аналитики не нашли подтверждения заявлениям россиян относительно их продвижения возле Покровска.

В Forbes отметили, что ВСУ ударили ракетой Storm Shadow по командованию РФ в Курской области. Цель, вероятно, была очень важной и укрепленной, поскольку ракет использовано много.

Также сообщалось, что РФ запустила межконтитентальную баллистическую ракету во время утренней атаки по Украине. Российские захватчики утром запустили ряд ракет по Украине. Был атакован город Днепр - там повреждены предприятия и критическая инфраструктура.

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Покровск - что о нем известно Покровск (до 2016 года — Красноармейск) — город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской общины. Центр Покровской агломерации. До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек. Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта. Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

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