Венгрия боится ядерного удара РФ: у границы с Украиной готовят системы ПВО

Главные тезисы:
- Разрешение на удары по России обострило ситуацию
- Венгрия усилит ПВО в восточных районах страны
Министр обороны Венгрии Кристоф Шалай-Бобровницкий распорядился развернуть системы противовоздушной обороны в ближайших к границе с Украиной районах страны.
Об этом он сообщил на Facebook и объяснил причину такого решения. По его словам, Венгрия боится, что разрешение от США на нанесение ударов американским вооружением вглубь страны-агрессора России якобы может спровоцировать Кремль.
Шалай-Бобровницкий напомнил об утверждении кремлевским диктатором Владимиром Путиным обновленной ядерной доктрины, предусматривающей расширение возможных условий применения ядерного оружия.
Поэтому теперь Венгрия готовится усилить восточную часть страны средствами ПВО из-за того, что война в Украине "вошла в опасную фазу".
Разрешение на удары по России - что известно
Напомним, президент США Джозеф Байден предоставил Украине разрешение на использование ракет ATACMS для ударов вглубь РФ более чем на 300 километров. А впоследствии выяснилось, что в этом вопросе он советовался с Дональдом Трампом, который поддержал это решение, ведь его политика строится на силе.
Впоследствии премьер-министр Великобритании Кир Стармер также начал отказываться от осторожности и в своих заявлениях намекал, что то, когда ракеты Storm Shadow смогут использовать в Украине - лишь вопрос времени. Вероятнее всего, США уже также сняли ограничения и на их использование.
Ранее также Главред писал, что не все иностранные лидеры поддержали решение Штатов относительно разрешения на удары по России. В Турции его считают неправильным. Реджеп Тайип Эрдоган боится эскалации войны.
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Кто такой Кристоф Шалай-Бобровницкий?
Кристоф Шалай-Бобровницкий - венгерский дипломат и политик, который был послом Венгрии в Великобритании с 2016 по 2022 год. Он вручил свои верительные грамоты Елизавете II 15 ноября 2016 года в Букингемском дворце. С 2022 года он является министром обороны Венгрии, пишет Википедия.
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