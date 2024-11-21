Венгрия боится ядерного удара РФ: у границы с Украиной готовят системы ПВО

В Венгрии опасаются эскалации из-за предоставления Украине разрешения на удары вглубь России.

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В Венгрии считают, что война в Украине обострилась / Коллаж: Главред, фото: US Army, facebook.com/szalay.bobrovniczky.kristof

Главные тезисы:

Разрешение на удары по России обострило ситуацию

Венгрия усилит ПВО в восточных районах страны

Министр обороны Венгрии Кристоф Шалай-Бобровницкий распорядился развернуть системы противовоздушной обороны в ближайших к границе с Украиной районах страны.

Об этом он сообщил на Facebook и объяснил причину такого решения. По его словам, Венгрия боится, что разрешение от США на нанесение ударов американским вооружением вглубь страны-агрессора России якобы может спровоцировать Кремль.

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Шалай-Бобровницкий напомнил об утверждении кремлевским диктатором Владимиром Путиным обновленной ядерной доктрины, предусматривающей расширение возможных условий применения ядерного оружия.

Ядерное оружие / Инфографика: Главред

Поэтому теперь Венгрия готовится усилить восточную часть страны средствами ПВО из-за того, что война в Украине "вошла в опасную фазу".

Разрешение на удары по России - что известно

Напомним, президент США Джозеф Байден предоставил Украине разрешение на использование ракет ATACMS для ударов вглубь РФ более чем на 300 километров. А впоследствии выяснилось, что в этом вопросе он советовался с Дональдом Трампом, который поддержал это решение, ведь его политика строится на силе.

Впоследствии премьер-министр Великобритании Кир Стармер также начал отказываться от осторожности и в своих заявлениях намекал, что то, когда ракеты Storm Shadow смогут использовать в Украине - лишь вопрос времени. Вероятнее всего, США уже также сняли ограничения и на их использование.

Ранее также Главред писал, что не все иностранные лидеры поддержали решение Штатов относительно разрешения на удары по России. В Турции его считают неправильным. Реджеп Тайип Эрдоган боится эскалации войны.

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Кто такой Кристоф Шалай-Бобровницкий? Кристоф Шалай-Бобровницкий - венгерский дипломат и политик, который был послом Венгрии в Великобритании с 2016 по 2022 год. Он вручил свои верительные грамоты Елизавете II 15 ноября 2016 года в Букингемском дворце. С 2022 года он является министром обороны Венгрии, пишет Википедия.

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