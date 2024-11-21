Удар Storm Shadow по Курщине: ВСУ ударили по командованию РФ — Forbes

Цель, вероятно, была очень важной и укрепленной, поскольку ракет использовано много.

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Удар Storm Shadow по Курщине был осуществлен 20 ноября / Фото: скриншот

Кратко:

Бомбардировщики выпустили 10 ракет по Марьино

Storm Shadow разрабатывались для уничтожения бункеров

Целью ракетного удара был командный пункт

Утром 20 ноября Воздушные силы Украины выпустили 10 крылатых ракет Storm Shadow по цели в Курской области России. Мишенью мог быть командный пункт, расположенный в Марьино.

Как пишут журналисты Forbes, поскольку атака была масштабной, цель, вероятно, была укрепленной. Ракеты Storm Shadow как раз разрабатывались для уничтожения укрепленных сооружений, таких как подземные бункеры.

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"Что именно украинцы хотели достичь с помощью 2900-фунтовых крылатых ракет — непонятно. Но 10 Storm Shadow — это очень много", — говорится в сообщении.

По словам одного российского блогера, целью ракетного удара был командный пункт, откуда офицеры управляли 50-тысячным контингентом российских и северокорейских войск.

Удар Storm Shadow по Курской области РФ / Фото: скриншот

Сейчас пусками Storm Shadow и SCALP-EG занимается 7 бригада тактической авиации, которая является единственным подразделением ВС Украины, использующим бомбардировщики Су-24.

Перед этим самолеты модернизировали, чтобы они могли осуществлять запуск этих ракет.

К массированному удару по Курщине 20 ноября были привлечены рекордные пять украинских бомбардировщиков Су-24, каждый из которых имел по паре высокоточных ракет.

"Рискованные удары того стоят. Украина производит большое количество оружия глубокого поражения местной разработки, включая ракеты, беспилотники и планерные бомбы, но лишь немногие из них обладают такой проникающей способностью, как Storm Shadow. Британская ракета — это именно то, что нужно, чтобы разорвать засыпанный командный бункер", — отмечают авторы статьи.

Ракета Storm Shadow/SCALP EG - основные характеристики / Инфографика Главреда

Удар Storm Shadow по Курщине - что известно

Как сообщал Главред, Силы обороны Украины впервые ударили британскими крылатыми ракетами Storm Shadow по военным целям в глубине территории России. Об этом 20 ноября сообщило издание Bloomberg со ссылкой на анонимного западного чиновника, знакомого с этим вопросом.

Как сообщает ВЧК-ОГПУ, удары были нанесены по усадьбе в Марьино Рыльского района Курской области. Там мог находиться российский военный штаб с военнослужащими их Северной Кореи. В Сети появились первые кадры с воздуха, на которых также видно разрушения.

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