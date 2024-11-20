ВСУ впервые ударили по России ракетами Storm Shadow: стала известна цель удара

Правительство Британии разрешило применение Украиной дальнобойных ракет для ударов по России в ответ на применение войск КНДР в войне, отмечают СМИ.

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Под удар мог попасть командный пунт РФ с военными из КНДР / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

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ВСУ впервые ударили ракетами Storm Shadow вглубь территории России

Правительство Британии разрешило применение ракет в ответ на развертывание войск КНДР

Силы обороны Украины впервые ударили британскими крылатыми ракетами Storm Shadow по военным целям в глубине территории России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимного западного чиновника, знакомого с этим вопросом.

Отмечается что удары ракетами Storm Shadow вглубь территории России были одобрены в ответ на решение Москвы привлечь северокорейские войска к войне против Украины.

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"(Эти действия - ред.) правительство Великобритании расценило как эскалацию конфликта", - подчеркнул источник.

Кадры ударов ракетами Storm Shadow по территории Курской области, опубликованные в Сети, свидетельствуют, что под удар мог попасть санаторий, подчиненный Управлению делами президента РФ. В восточной части объекта, который подвергся поражению, вероятно, расположен узел связи.

"С огромной долей вероятности речь идет далеко не о рядовом объекте связистов, а о заглубленном командном пункте. Учитывая близость санатория очень вероятно то, что им пользовалось командование группировкой российских войск в Курской области. А учитывая то, что именно там действуют и войска КНДР, не исключено, что там могли находиться и северокорейские генералы", - указывают в Defense Express.

Аналитики отмечают, что объекты такого типа и категории лиц, которые там находятся, оправдывают использование крылатых ракет Storm Shadow или SCALP. Эти ракеты оснащены 450-кг боевой частью, специально разработанной для уничтожения хорошо защищенных целей.

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