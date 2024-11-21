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ВСУ успешно восстанавливают позиции: на кону большой город в Донецкой области - ISW

Анна Косик
21 ноября 2024, 09:16
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Аналитики не нашли подтверждения заявлениям россиян относительно их продвижения возле Покровска.
ВГУ, карта Покровского направления
Продвижение врага возле Покровска не подтверждено / Коллаж: Главред, фото: ДШВ, скрин с карты ISW

Что сообщили аналитики:

  • К югу от Николаевки ВСУ продвинулись вперед
  • Армия РФ продолжила штурмовать украинские позиции, однако безрезультатно

На Покровском направлении ситуация остается достаточно сложной, ведь армия страны-агрессора России не прекращает постоянные штурмы украинских позиций. Однако даже в таких условиях ВСУ достигают успехов.

Как сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW), ВСУ удалось продвинуться на восток от Покровска в районе населенного пункта Николаевка.

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Возвращение под контроль ранее захваченных оккупантами позиций подтверждают геолокационные кадры от 20 ноября. Украинские силы снова действовали в этом участке на Покровском направлении.

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

В то же время милблогеры РФ заявили о якобы успехе российских сил к югу от Покровска, где они продвинулись до Юрьевки в направлении Пустынки и на 1,5 километра к западу от Новоалексеевки.

Однако аналитики заявили, что подтверждений этой информации нет, известно лишь о продолжении вражеских штурмов на восток, юго-восток и юг от Покровска.

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Напомним, Главред писал, что заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин оценил, что на поле боя на Покровском направлении фиксируются негативные тенденции. Если войска агрессора России оккупируют Покровск, для них откроется множество возможностей, чтобы продвигаться дальше.

Ранее также политолог Кирилл Сазонов отмечал, что несмотря на серьезное давление, шансов на взятие Покровска у РФ сейчас нет. А все потому, что весь кулак, все резервы, которые должны были бить по Покровску, оккупанты бросили на Селидово, потому что взять его не смогли так быстро, как хотели. И потратили там очень много.

Накануне стало известно, что самый высокий прирост потерь во вражеской армии фиксируется именно за последнее время. Скорее всего, из-за того, что враг активизировал свои усилия на двух горячих направлениях - возле Угледара и Покровска. Там ВСУ уничтожают большое количество живой силы противника.

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Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

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