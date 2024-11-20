Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Угроза ядерного удара и закрытие посольств: главные новости Украины (дайджест)

Юрий Берендий
20 ноября 2024, 22:00
312
Новости Украины по состоянию на 22:00: ключевые события дня, включая военную ситуацию, дипломатические заявления и важные внутренние решения.
Главные новости Украины по состоянию на 22:00 20 ноября
Главные новости Украины по состоянию на 22:00 20 ноября / Фото: Главред

Главные новости Украины по состоянию на 22:00. Подборка Главреда:

"Украина проигрывает": Зеленский признал, что без поддержки США страна не выживет

Президент Владимир Зеленский заявил, что военная помощь США имеет критическое значение. Если Штаты прекратят поддержку - Украина проиграет. Однако даже если таким будет выбор Америки, Украина все равно будет бороться.

Путин может решить закончить войну в Украине: Зеленский сказал, при чем здесь Трамп

Война в Украине может закончиться, если российский диктатор Владимир Путин захочет этого. Также на ситуацию могут повлиять и Соединенные штаты Америки. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью Fox News.

видео дня

Угроза серьезная: посольство США предупредило о возможном ракетном ударе РФ

В среду, 20 ноября, страна-агрессор РФ может осуществить серьезную воздушную атаку на Украину. Об этом предупредили в Посольстве США в Киеве.

"Посольство США в Киеве получило конкретную информацию о потенциальной значительной значительной воздушной атаке 20 ноября", - говорится в сообщении.

РФ готова завершить войну в Украине: в Reuters назвали пять условий Путина

Российский диктатор Владимир Путин открыт к обсуждению соглашения о прекращении огня в Украине с избранным президентом США Дональдом Трампом. Однако у главы РФ есть условия. Детали раскрыло издание Reuters со ссылкой на пять источников, знакомых с замыслами Кремля.

Посольства массово закрываются: РФ готова нанести массированный ракетный удар

В Киеве массово закрываются посольства из-за угрозы российского удара. В то же время руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко рассказал, насколько реальна угроза массированного ракетного обстрела Украины.

Он отметил, что россияне подготовились к обстрелам в холодное время года. Они давно накопили ракеты, подготовили авиацию и флот. В своем арсенале они накопили различные типы ракет.

Угроза ядерного удара: что известно о российской ракете РС-26 "Рубеж"

В украинском инфопространстве появилась информация о том, что РФ якобы планирует ударить по Украине стратегической баллистической ракетой РС-26 "Рубеж". Главред узнал, что это за ракета и действительно ли они так опасны.

Многомиллионная помощь Украине: какое вооружение США готовы передать ВСУ

В среду, 20 ноября, Министерство обороны США объявило о выделении для Украины нового пакета военной помощи на сумму 275 миллионов долларов. Об этом говорится на сайте Пентагона.

Очередную помощь Украина получит в рамках программы президентских полномочий по сокращению запасов оружия (PDA), предусматривающей предоставление оружия со складов американской армии.

ВСУ впервые ударили по России ракетами Storm Shadow: стала известна цель удара

Силы обороны Украины впервые ударили британскими крылатыми ракетами Storm Shadow по военным целям в глубине территории России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимного западного чиновника, знакомого с этим вопросом.

Отмечается что удары ракетами Storm Shadow вглубь территории России были одобрены в ответ на решение Москвы привлечь северокорейские войска к войне против Украины.

"Дал добро":Байден советовался с Трампом относительно разрешения на удары ATACMS по России

Президент США Джозеф Байден советовался с Дональдом Трампом перед тем, как разрешить Украине использовать ATACMS для ударов по территории России. Трамп поддержал это решение, ведь его политика строится на силе. Об этом президент Республиканского Клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус заявил в эфире Киев24.

Путин хочет разделить Украину на три части: что известно о коварном плане РФ

РФ хочет разделить Украину на три части, уничтожив украинскую государственность. Минобороны РФ подготовило базовый документ с прогнозом развития военно-политической ситуации в мире до 2045 года. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источники в разведывательном сообществе.

График отключения света на 21 ноября:сколько часов придется сидеть в темноте

В Украине в четверг, 21 ноября, будут действовать графики отключения света. Электроэнергию будут выключать в период с 7:00 до 22:00. Об этом сообщает Укрэнерго.

В период с 7:00 до 11:00, а также с 19:00 до 22:00 будут действовать графики для одной очереди отключений. С 11:00 до 19:00 будут выключать сразу по две очереди.

Россияне жестоко расстреляли пленных бойцов ВСУ на двух направлениях

Российские оккупанты расстреляли пленных бойцов ВСУ на Покровском и Курском направлениях. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил об очередном военном преступлении.

У Путина готовят заморозку вкладов россиян, "на Валдае" уже одобрили это решение

Сегодня российский дискуссионный клуб "Валдай" выпустил пресс-релиз с цитатами банкиров, экспертов и российских чиновников о необходимости замораживания рублевых вкладов россиян в банках. Сегодня же статью удалили. При этом материал доступен по ссылке в веб-архиве, откуда удалить его невозможно.

Мороз -8, снегопады и гололедица: Украину накрывает очень мощная непогода

Погода в Украине 19 ноября будет снежной и дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр. В большинстве областей синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. Погодные условия приведут к осложнению работы энергетических и коммунальных предприятий, нарушению движения транспорта.

"Опередили врага": начальник Генштаба раскрыл, как Курская операция сорвала планы РФ

Курская операция Сил обороны была стратегически необходимой для предотвращения наступления РФ в Сумской области. Россия планировала создать "буферную зону" длиной 20-30 км на севере Украины. Об этом рассказал начальник Генштаба ВСУ генерал Анатолий Баргилевич в интервью "Главкому".

По его словам, в мае разведка подтвердила планы врага наступать на Сумщину из Курской области. Баргилевич отметил, что это наступление должно было стать логическим продолжением операции РФ на Харьковском направлении, которая началась в мае 2024 года. Учитывая угрозы, Украина приняла решение провести наступательную операцию на опережение, переместив боевые действия на территорию противника.

Без тысяч погибших: Зеленский назвал единственный вариант возвращения Крыма

Украина готова вернуть Крым под свой контроль дипломатическим путем. Это важно, чтобы не терять десятки тысяч жизней украинских граждан для возвращения Крыма военным путем. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в эксклюзивном интервью с корреспондентом Fox News Треем Ингстом.

Отвечая на вопрос, может ли часть украинской территории остаться под контролем России по условиям мирного соглашения или прекращения огня, Зеленский подчеркнул, что Украина не имеет юридических оснований для такого признания.

"У нас сумасшедший сосед": Зеленский о сообщениях о "мощной атаке" РФ

Информационное нагнетание, которое наблюдалось в этот день, и панические сообщения о массированной атаке РФ только играют на руку врагу. Украинцы всегда должны обращать внимание на воздушную тревогу, поскольку Россия сумасшедшая. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

"Сегодня было много нервов и вопросов о какой-то особой опасности. Хотя сколько жестоких и подлых ударов России мы уже прошли за это время... Всегда надо обращать внимание на воздушную тревогу. У нас такой сосед - сумасшедший", - подчеркнул глава государства.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
США готовы отменить почти 5 миллиардов долларов долга для Киева - Госдеп

США готовы отменить почти 5 миллиардов долларов долга для Киева - Госдеп

23:20Украина
Хотели украсть 27 млн грн: руководителей в Силах логистики ВСУ поймали на хищении

Хотели украсть 27 млн грн: руководителей в Силах логистики ВСУ поймали на хищении

22:56Украина
Долетит до Киева за 8-10 минут: эксперт рассказал, ударит ли РФ ракетой "Рубеж"

Долетит до Киева за 8-10 минут: эксперт рассказал, ударит ли РФ ракетой "Рубеж"

22:50Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Батареи могут стать горячее в разы: сантехник поделился секретом

Батареи могут стать горячее в разы: сантехник поделился секретом

Длинноногая красотка: дочь Орбакайте становится копией мамы

Длинноногая красотка: дочь Орбакайте становится копией мамы

Масло будет свежим круглый год: эксперт раскрыла секреты хранения продукта

Масло будет свежим круглый год: эксперт раскрыла секреты хранения продукта

РФ готова завершить войну в Украине: в Reuters назвали пять условий Путина

РФ готова завершить войну в Украине: в Reuters назвали пять условий Путина

"Скакал по бабам": Алле Пугачевой приписывают роман с известным певцом

"Скакал по бабам": Алле Пугачевой приписывают роман с известным певцом

Последние новости

23:20

США готовы отменить почти 5 миллиардов долларов долга для Киева - Госдеп

23:14

"Планов не было": в выступлениях Орбакайте в террористической РФ поставили точку

23:06

Зеленский подписал закон о лишении госнаград предателей: что предусматривается

22:56

Хотели украсть 27 млн грн: руководителей в Силах логистики ВСУ поймали на хищении

22:50

Долетит до Киева за 8-10 минут: эксперт рассказал, ударит ли РФ ракетой "Рубеж"

Какой будет зима 2025 в Украине: климатолог Засядько дала прогнозКакой будет зима 2025 в Украине: климатолог Засядько дала прогноз
22:48

Заключенные "сражаются" за кровать P.Diddy в тюрьме

22:45

РФ готовит ракетный удар по Украине: дипломат выдал заявление о ядерном ударе

22:31

"Остались недели": ВСУ могут выйти из стратегического города на востоке

22:18

Отберут все: власти Украины жестко накажет предателей и путинистов

Реклама
22:17

От здания ничего не осталось: первые кадры с места удара Storm Shadow в Курской областиВидео

22:07

Меган просто взбесится: принц Гарри сделал татуировку на видном месте

22:00

Угроза ядерного удара и закрытие посольств: главные новости Украины (дайджест)

21:20

Британия утилизирует военные корабли, вертолеты и беспилотники: что происходит

21:06

Мамино сокровище: как выглядит двухлетняя дочь Свитолиной от Монфиса

20:56

"У нас сумасшедший сосед": Зеленский о сообщениях о "мощной атаке" РФ

20:50

Все гораздо проще, чем кажется: как правильно выбрать зимние шины для авто

20:50

Без тысяч погибших: Зеленский назвал единственный вариант возвращения Крыма

20:20

Решает давнюю проблему: для чего нужно втыкать столовые приборы в лук

20:17

"Опередили врага": начальник Генштаба раскрыл, как Курская операция сорвала планы РФ

19:49

Зима озолотит представителей трех знаков Зодиака: кто сказочно разбогатеет

Реклама
19:40

Мороз -8, снегопады и гололедица: Украину накрывает очень мощная непогода

19:31

У Путина готовят заморозку вкладов россиян, "на Валдае" уже одобрили это решение

19:26

Россияне жестоко расстреляли пленных бойцов ВСУ на двух направлениях

19:10

Ким Чен Ын садит Путина на оружейную иглумнение

19:06

ВСУ "на характере" отвоевали позиции: воины 28 ОМБр провели операцию под Торецком

18:56

График отключения света на 21 ноября: сколько часов придется сидеть в темноте

18:47

Прицел на Крым: какие объекты ВСУ могут атаковать ракетами США - Братчук

18:39

Угроза ядерного удара: может ли Украина сбивать ракеты РС-26 "Рубеж" - СМИ

18:36

Тюремный срок с конфискацией: в СБУ приговорили путиниста Машкова

18:27

Украина под угрозой ракетного удара, РФ подняла в воздух авиацию

18:16

Путин хочет разделить Украину на три части: что известно о коварном плане РФ

18:16

Хитрый трюк для водителей: как разморозить лобовое стекло с помощью пакета

18:15

"Я бы ему кое-что ампутировала": Лолита набросилась на россиянина и дружка Киркорова

17:50

"Дал добро": Байден советовался с Трампом относительно ударов ATACMS по РФ

17:16

Откуда на самом деле происходит "медовый месяц": неожиданное объяснение фольклориста

17:13

ВСУ впервые ударили по России ракетами Storm Shadow: стала известна цель удара

17:09

Многомиллионная помощь Украине: какое вооружение США готовы передать ВСУ

17:02

Секретные комбинации для водителей: как проверить двигатель с помощью педалей

16:57

"Из-за этого закрываются посольства": известна цель массированной атаки на Киев

16:53

Спортсмен-депутат Жан Беленюк впервые признался, почему одинок

Реклама
16:51

Графики отключений света могут отменить для всех украинцев: названы сроки

16:46

ВСУ "зажали в клещи": под угрозой ключевая магистраль возле Курахово - Селезнев

16:35

Угроза ядерного удара: что известно о российской ракете РС-26 "Рубеж"

16:28

Валютный "шторм" на горизонте: каким будет курс доллара в Украине в ближайшие дни

16:08

Время имеет решающее значение: когда лучше продавать автомобиль – назван месяц

15:59

"Разные типы ракет": РФ может массированно ударить по Украине: что известно

15:55

Стоят тысячи гривен: какие самые дорогие елочные игрушки из СССР можно продать

15:55

Энергетика Украины на грани сбоя: удары РФ имеют серьезные последствия - СМИ

15:50

Сериал "Пограничники" стал самым популярным тайтлом октября на Киевстар ТВ

15:41

Украинские предприниматели возмущены критикой антикоррупционера Шабунина: частная собственность должна быть защищена

Новый год 2025
В каких цветах одежды встречать 2025 годКому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять