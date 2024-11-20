Угроза ядерного удара и закрытие посольств: главные новости Украины (дайджест)

Новости Украины по состоянию на 22:00: ключевые события дня, включая военную ситуацию, дипломатические заявления и важные внутренние решения.

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Главные новости Украины по состоянию на 22:00 20 ноября / Фото: Главред

Главные новости Украины по состоянию на 22:00. Подборка Главреда:

Президент Владимир Зеленский заявил, что военная помощь США имеет критическое значение. Если Штаты прекратят поддержку - Украина проиграет. Однако даже если таким будет выбор Америки, Украина все равно будет бороться.

Путин может решить закончить войну в Украине: Зеленский сказал, при чем здесь Трамп

Война в Украине может закончиться, если российский диктатор Владимир Путин захочет этого. Также на ситуацию могут повлиять и Соединенные штаты Америки. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью Fox News.

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Угроза серьезная: посольство США предупредило о возможном ракетном ударе РФ

В среду, 20 ноября, страна-агрессор РФ может осуществить серьезную воздушную атаку на Украину. Об этом предупредили в Посольстве США в Киеве.

"Посольство США в Киеве получило конкретную информацию о потенциальной значительной значительной воздушной атаке 20 ноября", - говорится в сообщении.

РФ готова завершить войну в Украине: в Reuters назвали пять условий Путина

Российский диктатор Владимир Путин открыт к обсуждению соглашения о прекращении огня в Украине с избранным президентом США Дональдом Трампом. Однако у главы РФ есть условия. Детали раскрыло издание Reuters со ссылкой на пять источников, знакомых с замыслами Кремля.

Посольства массово закрываются: РФ готова нанести массированный ракетный удар

В Киеве массово закрываются посольства из-за угрозы российского удара. В то же время руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко рассказал, насколько реальна угроза массированного ракетного обстрела Украины.

Он отметил, что россияне подготовились к обстрелам в холодное время года. Они давно накопили ракеты, подготовили авиацию и флот. В своем арсенале они накопили различные типы ракет.

В украинском инфопространстве появилась информация о том, что РФ якобы планирует ударить по Украине стратегической баллистической ракетой РС-26 "Рубеж". Главред узнал, что это за ракета и действительно ли они так опасны.

Многомиллионная помощь Украине: какое вооружение США готовы передать ВСУ

В среду, 20 ноября, Министерство обороны США объявило о выделении для Украины нового пакета военной помощи на сумму 275 миллионов долларов. Об этом говорится на сайте Пентагона.

Очередную помощь Украина получит в рамках программы президентских полномочий по сокращению запасов оружия (PDA), предусматривающей предоставление оружия со складов американской армии.

ВСУ впервые ударили по России ракетами Storm Shadow: стала известна цель удара

Силы обороны Украины впервые ударили британскими крылатыми ракетами Storm Shadow по военным целям в глубине территории России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимного западного чиновника, знакомого с этим вопросом.

Отмечается что удары ракетами Storm Shadow вглубь территории России были одобрены в ответ на решение Москвы привлечь северокорейские войска к войне против Украины.

Президент США Джозеф Байден советовался с Дональдом Трампом перед тем, как разрешить Украине использовать ATACMS для ударов по территории России. Трамп поддержал это решение, ведь его политика строится на силе. Об этом президент Республиканского Клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус заявил в эфире Киев24.

Путин хочет разделить Украину на три части: что известно о коварном плане РФ

РФ хочет разделить Украину на три части, уничтожив украинскую государственность. Минобороны РФ подготовило базовый документ с прогнозом развития военно-политической ситуации в мире до 2045 года. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источники в разведывательном сообществе.

В Украине в четверг, 21 ноября, будут действовать графики отключения света. Электроэнергию будут выключать в период с 7:00 до 22:00. Об этом сообщает Укрэнерго.

В период с 7:00 до 11:00, а также с 19:00 до 22:00 будут действовать графики для одной очереди отключений. С 11:00 до 19:00 будут выключать сразу по две очереди.

Россияне жестоко расстреляли пленных бойцов ВСУ на двух направлениях

Российские оккупанты расстреляли пленных бойцов ВСУ на Покровском и Курском направлениях. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил об очередном военном преступлении.

У Путина готовят заморозку вкладов россиян, "на Валдае" уже одобрили это решение

Сегодня российский дискуссионный клуб "Валдай" выпустил пресс-релиз с цитатами банкиров, экспертов и российских чиновников о необходимости замораживания рублевых вкладов россиян в банках. Сегодня же статью удалили. При этом материал доступен по ссылке в веб-архиве, откуда удалить его невозможно.

Мороз -8, снегопады и гололедица: Украину накрывает очень мощная непогода

Погода в Украине 19 ноября будет снежной и дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр. В большинстве областей синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. Погодные условия приведут к осложнению работы энергетических и коммунальных предприятий, нарушению движения транспорта.

Курская операция Сил обороны была стратегически необходимой для предотвращения наступления РФ в Сумской области. Россия планировала создать "буферную зону" длиной 20-30 км на севере Украины. Об этом рассказал начальник Генштаба ВСУ генерал Анатолий Баргилевич в интервью "Главкому".

По его словам, в мае разведка подтвердила планы врага наступать на Сумщину из Курской области. Баргилевич отметил, что это наступление должно было стать логическим продолжением операции РФ на Харьковском направлении, которая началась в мае 2024 года. Учитывая угрозы, Украина приняла решение провести наступательную операцию на опережение, переместив боевые действия на территорию противника.

Без тысяч погибших: Зеленский назвал единственный вариант возвращения Крыма

Украина готова вернуть Крым под свой контроль дипломатическим путем. Это важно, чтобы не терять десятки тысяч жизней украинских граждан для возвращения Крыма военным путем. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в эксклюзивном интервью с корреспондентом Fox News Треем Ингстом.

Отвечая на вопрос, может ли часть украинской территории остаться под контролем России по условиям мирного соглашения или прекращения огня, Зеленский подчеркнул, что Украина не имеет юридических оснований для такого признания.

Информационное нагнетание, которое наблюдалось в этот день, и панические сообщения о массированной атаке РФ только играют на руку врагу. Украинцы всегда должны обращать внимание на воздушную тревогу, поскольку Россия сумасшедшая. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

"Сегодня было много нервов и вопросов о какой-то особой опасности. Хотя сколько жестоких и подлых ударов России мы уже прошли за это время... Всегда надо обращать внимание на воздушную тревогу. У нас такой сосед - сумасшедший", - подчеркнул глава государства.

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