'Остались недели': ВСУ могут выйти из стратегического города на востоке

Силы обороны Украины будут вынуждены выйти из Курахово, которое почти на 70% уже находится в окружении войск РФ, отмечает военный эксперт.

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ВСУ могут выйти из стратегического города на востоке / Коллаж: Главред, фото: Оперативное командование "Запад", 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Кратко:

Войска РФ близки к окружению Курахово

В течение нескольких недель ВСУ будут вынуждены выйти из города

Российские войска могут полностью окружить город Курахово в Донецкой области. Украинские военные смогут удержаться в городе лишь несколько недель, после чего могут быть вынуждены отступить. Об этом заявил военный эксперт Иван Ступак в интервью РБК-Украина.

Ступак подчеркнул, что существует серьезная угроза полного окружения Курахово.

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"Курахово окружено уже на 70%, а может больше. Я предполагаю, что срок пребывания там наших военных измеряется неделями. Это при условии, если не изменится ситуация кардинально с нашей стороны или российской", - сказал он.

Однако, по его словам, ситуация может измениться, если у российских войск иссякнут ресурсы, что остановит их наступление. В таком случае Украине необходимо будет перебросить в город дополнительные силы для усиления обороны.

"Но, мне кажется, при той ситуации, которая есть, мы в течение нескольких недель должны выйти из города", - резюмировал Ступак.

Что известно о Курахово / Инфографика: Главред

Бои за Курахово - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, российская армия продолжает попытки прорваться к Курахово в Донецкой области, а также стремится перерезать ключевую логистическую артерию ВСУ. Об этом сообщил военный эксперт Владислав Селезнев, отметив, что оккупанты пытаются взять под контроль магистраль вблизи Константинополя.

По словам Селезнева, украинские военные могут начать арьергардные бои, чтобы обеспечить организованное отступление основных сил из Курахово. Это позволит избежать окружения и сохранить боевые подразделения.

Эксперт по анализу открытых данных издания Bild Юлиан Рёпке сообщил, что российским войскам осталось примерно 5,5 км для полного окружения украинских подразделений к югу от Курахово. На прошлой неделе оккупанты вошли в село Дальнее и создали угрозу рассечения украинских позиций вблизи города.

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Кто такой Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший работник СБУ.



Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

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