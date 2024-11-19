ВСУ могут выйти из важного города в Донецкой области: угроза нарастает - Кевлюк

На масштабные планы Кремля у РФ уже нет достаточного количества живой силы.

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У ВСУ не будет возможности эффективно обороняться в районе Кураховского водохранилища / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, скрин с DeepState

Что сказал Кевлюк:

На фронте ухудшается ситуация

Украинских военных могут вывести из Курахово

Враг будет пытаться захватить Покровск и Мирноград

В течение последних недель армия страны-агрессора России активно продвигается на нескольких горячих точках фронта, среди которых Купянское и Кураховское направления. Об этом в эфире "Эспрессо" рассказал военный эксперт Центра оборонных стратегий, полковник запаса ВСУ Виктор Кевлюк.

"Основные тенденции - это внезапная атака противника в районе Купянска, стабильное ухудшение ситуации возле Курахово. И сегодня утром я увидел информацию, что противник продвинулся на Краматорском направлении там, где в течение года не мог сделать, собственно, ничего. Вот три таких горячих точки, ну и тенденция к ухудшению обстановки - главная тенденция на сегодня", - заявил он.

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Из-за такого положения дел, скорее всего, в ближайшие 10-15 дней оперативно-стратегической группировке украинских войск "Таврия" придется отходить как и непосредственно из Курахово, так и с северного берега Кураховского водохранилища.

Курахово / Инфографика: Главред

"Там территория абсолютно непригодна для ведения обороны, потому что равнина, которая простреливается и наблюдается на огромное количество километров. Надо отходить на более выгодный для обороны рубеж, пока не окружили эту группировку", - считает полковник запаса.

В то же время на Покровском направлении враг, вероятно, продолжит давить с целью захватить города Покровск и Мирноград в течение следующих 2-3 месяцев.

"Вопрос с захватом пояса крепостей Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка откладываются куда-то на первое полугодие следующего года, потому что у противника нет необходимой группировки, чтобы выполнить такую масштабную оперативно-стратегическую задачу", - добавил эксперт.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что российские войска продолжают интенсивно наступать на Запорожском направлении, в частности на Черемиевском, Ореховском и Приднепровском направлениях. Основная цель оккупантов - захватить островные участки на Днепре.

Накануне стало известно, что в районе Курахово может образоваться два кольца окружения: одно малое, второе большое. Большое - это весь район, включая Курахово. И второе малое окружение вблизи Успеновки.

Ранее также на Купянском направлении штурмовые группы врага атаковали позиции украинских защитников в четыре волны. Всего во время этой атаки враг привлек около 15 единиц техники. Однако ВСУ отбили российский штурм.

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Кто такой Виктор Кевлюк Эксперт Центра оборонных стратегий. Полковник запаса. Имеет за плечами 35 лет военной службы. Был начальником организационно-мобилизационного управления штаба ОК Запад (2014-2018), начальником центра гражданско-военного сотрудничества ООШ ВСУ (2018-2020).

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