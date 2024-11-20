Меган просто взбесится: принц Гарри сделал татуировку на видном месте

Герцог Сассекский пошел на такую жертву ради Игр непобедимых.

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Принц Гарри новости - известный певец набил принцу Гарри татуировку / коллаж: Главред, фото: instagram.com/invictusgames25

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Кто и как заставил принца Гарри сделать татуировку

Что "набил" принц

В 2014 году по инициативе британского принца Гарри начали проводиться Игры непобедимых (Invictus Games) - соревнования, аналогичные Параолимпиаде, участие в которых принимают военные ветераны и действующие военнослужащие, которые были ранеными или стали инвалидами на службе.

Каждый год Игры принимает новая страна. В 2025 году Invictus Games пройдут в Канаде, городах Ванкувер и Уистлер, с 6 по 17 февраля. И пока до их начала еще целых три месяца, их основатель принц Гарри занимается организационными вопросами.

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В этом непростом деле не обходится без курьезов. Так, для того, чтобы популярный певец Jelly Roll (Джейсон Брэдли ДеФорд) согласился выступить на Играх, герцогу Сассекскому пришлось разрешить артисту сделать ему татуировку. Сперва принц был против этой затеи, но позже все-таки сдался.

Джелли Ролл якобы набил на шее не только слоган соревнования "I am" (с англ. — "Я!"), но и свое имя, чем привел принца Гарри в бешенство.

Конечно все это оказалось просто забавной шуткой: видео нетривиальной сценки с участием британского принца и американского певца появилось на официальной странице Invictus Games в Instagram.

Принц Гарри новости - известный певец набил принцу Гарри татуировку / instagram.com/invictusgames25

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Ранее Главред сообщал, что принц Уильям и Кейт Миддлтон публично пошли на примирение с принцем Гарри. Именно так королевские эксперты оценили широкий жест Уэльских по отношению к мятежному герцогу Сассекскому.

Также Кейт Миддлтон сделала официальное заявления про свою борьбу с раком. Принцесса Уэльская девять месяцев боролась со страшным недугом и повышенным внимание общественности к своему здоровью.

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Кто такой принц Гарри Принц Гарри, герцог Сассекский - является пятым в списке наследников британского престола. Женат с 2018 года на американской актрисе Меган Маркл, которая в 2019 году родила сына Арчи, а в 2021 году дочь Лилибет. В 2020 году Гарри и Меган сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьей, и переехали в США, сообщает Википедия.

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