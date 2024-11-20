РФ готовит ракетный удар по Украине: дипломат выдал заявление о ядерном ударе

Украина должна быть готова к продолжению войны и жестоким атакам России, считает Владимир Омелян.

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Применит ли РФ ядерное оружие по Украине / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН, скриншот с YouTube

Основные тезисы Омеляна:

При каких условиях возможен ядерный удар РФ

Какие страны-партнеры РФ против применения ядерки

Майор ВСУ, дипломат, бывший министр инфраструктуры Украины, политик Владимир Омелян рассказал, что страна-агрессор Россия может нанести очередной ракетный удар по Украине, однако ядерный удар маловероятен.

По словам дипломата, международное сообщество, в том числе и Китай, категорически против такого сценария.

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"Стратегия массированных ударов по украинским городам и селам длится не тысячи дней, а почти тысячу лет. В течение этого времени менялись только виды оружия, которое используют наши враги. Россия точно не сдалась. Но как бы нас не пугали, Кремль не рискнет применить ядерное оружие, ведь осознает, что международный порядок не изменился, и никто ему разрешения не дал на это. Даже его верный союзник Пекин будет категорически против такого сценария", - отметил Омелян для "Эспрессо".

Что известно о ядерном оружии / Инфографика: Главреда

Украина должна быть готова к продолжению войны. Важно осознать, что следующая война неизбежна. Поэтому сейчас хотелось бы видеть больше стратегического подхода и лидерства, говорит майор ВСУ.

"К сожалению, меня разочаровало заявление президента Зеленского по Крыму и готовности бороться без американской поддержки. Несмотря на любое возможное перемирие, война не завершится. Украине нужно обновлять запасы боеприпасов, переходить от разнообразного "зоопарка" оружия к стандартизированным массовым серийным образцам. Это задача нынешнего президента или его преемника, если он не справится", - добавил он.

Ядерная угроза РФ - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что Олег Жданов заявил о том, что Путин может ударить ядерным оружием по Украине. Эксперт говорит о том, что по данным некоторых российских источников, запасы ракет России дают ей возможность осуществить еще 3-4 массированных удара, не более того.

Стало известно, что Владимир Путин меняет ядерную доктрину, легитимизируя удар по Украине. Теперь Кремлем предлагается потенциальная ядерная атака на неядерные государства, которых якобы поддерживают ядерные страны. Среди прочего, Кремль предлагает "ряд уточнений потенциального применения ядерного оружия".

В Белом доме впервые отреагировали на изменение ядерной доктрины РФ. Соединенные Штаты не будут вносить изменения в собственную ядерную доктрину и не удивились решению России снизить порог применения ядерного оружия.

Эксперт Иван Киричевский рассказал, может ли Украина сбивать ракеты РС-26 "Рубеж". Эксперт рассказал, что ракета РС-26 давно готова к использованию. Она является отработанной разработкой, которая успешно прошла испытания. Эта ракета была готова к принятию на вооружение еще в 2018 году.

Что известно о ракете "Рубеж" / Инфографика: Главред

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