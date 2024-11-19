В Белом доме впервые отреагировали на изменение ядерной доктрины РФ: что известно

В Белом доме отметили, что риторика РФ относительно ядерных угроз странам, поддерживающим Украину, является безответственной.

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В США отреагировали на изменение ядерной доктрины РФ / Коллаж Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

О чем говорится в заявлении Белого дома:

Изменение ядерной доктрины РФ не вызвало удивления

США не будут вносить изменения в свою ядерную доктрину

Соединенные Штаты не будут вносить изменения в собственную ядерную доктрину и не удивились решению России снизить порог применения ядерного оружия. Об этом говорится в заявлении Белого дома, сообщает Reuters.

"Как мы уже говорили ранее в этом месяце, мы не были удивлены заявлением России о том, что она обновит свою ядерную доктрину; Россия сигнализировала о своем намерении обновить свою доктрину в течение нескольких недель", - говорится в заявлении Совета национальной безопасности Белого дома.

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Российский диктатор Владимир Путин объявил о снижении порога для ядерного удара, расширив условия для ответа на обычные атаки. Это произошло после сообщения Москвы о якобы украинском ударе ракетами ATACMS американского производства вглубь территории России, что подтвердили украинские и американские чиновники агентству Reuters.

"Не наблюдая никаких изменений в ядерных силах России, мы не видим никаких причин корректировать наши собственные ядерные силы или доктрину в ответ на сегодняшние заявления России", - говорится в заявлении.

В заявлении также упоминается использование Россией северокорейских военных в Украине, что расценивается как значительная эскалация конфликта.

Обновленная ядерная доктрина России, утвержденная Путиным во вторник, детализирует условия, при которых может быть применен крупнейший в мире ядерный арсенал. В документе отмечается, что нападение неядерного государства, которое поддерживается ядерной страной, будет считаться совместной агрессией.

Россия в течение нескольких месяцев предостерегает Запад, что в случае разрешения Вашингтона на использование Украиной американских, британских и французских ракет для ударов по территории России, Москва будет рассматривать эти страны НАТО как непосредственных участников войны в Украине.

Белый дом охарактеризовал такую риторику как безответственную.

Какие страны имеют ядерное оружие / Инфографика: Главред

Изменение ядерной доктрины России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, российский диктатор анонсировал изменения в ядерную доктрину, согласно которым Кремль допускает возможность ядерного удара по неядерным странам, если они получают поддержку от ядерных государств.

Обновленную 19 ноября ядерную доктрину России, подписанную Путиным, нельзя считать юридически обязательной, заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко. Он отметил, что этот документ является частью российской пропаганды и средством шантажа.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что из-за изменения ядерной доктрины Путин демонстрирует намерение продолжать войну с целью уничтожения Украины. По словам Зеленского, 1000 дней полномасштабной войны вполне достаточно, чтобы осознать, что российский диктатор не стремится к миру.

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