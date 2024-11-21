Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Ни на градус больше: какой должна быть температура в морозилке - цифры удивят

Марина Фурман
21 ноября 2024, 03:32
14
Если температура в вашей морозильной камере будет значительно ниже необходимой, вы будете вынуждены платить больше за коммунальные услуги.
морозилка
Как поддерживать правильную температуру в морозильной камере / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какая температура должна быть в морозильной камере
  • Может ли температура в морозильной камере быть слишком низкой для эффективной работы
  • Как поддерживать правильную температуру в морозильной камере

Для длительного и безопасного хранения продуктов в морозильной камере необходимо настроить правильную температуру. Если этого не сделать, то замороженные овощи, фрукты, мясо и рыба могут быстро испортиться. Главред разбирался, какая оптимальная температура должна быть в морозильной камере.

На сайте Sante+ говорится, что для замораживания продуктов питания в правильных гигиенических условиях, идеальная температура морозильной камеры должна составлять -18°C.

видео дня

Может ли температура в морозильной камере быть слишком низкой

На самом деле температура в морозильной камере никогда не бывает слишком низкой.

Как объясняет исследователь микробиологии Джейсон Тетро, "большинство рекомендаций сосредоточены на температурном диапазоне, но на самом деле не существует слишком низкой температуры для морозильных камер".

Эксперт добавляет, если вы установите морозильную камеру на температуру ниже -18°C, это, скорее всего, увеличит ваш счет за коммунальные услуги из-за дополнительного потребления электроэнергии.

Как понять, что температура в морозильной камере установлена неверно

На неверную температуру в морозилке указывают несколько важных факторов:

  • в морозильной камере лед не до конца замерзает;
  • на стенках скапливается конденсат;
  • продукты в морозильной камере подмерзают частично или полностью не замерзают.

Если вы обнаружили хотя бы один из этих признаков, это свидетельствует о том, что температура в морозильной камере установлена неправильно.

Продукты, которые нельзя хранить в холодильнике инфографика
Какие продукты нельзя хранить в холодильнике / Инфографика: Главред

Как поддерживать оптимальную температуру в морозильной камере

Первым делом дайте продуктам остыть, прежде чем убирать их в морозилку.

Также важно проверить уплотнители на дверце. Если один из этих уплотнителей протекает, холодный воздух может выходить наружу. Как следствие, охлаждение морозильной камеры может стать сложнее, а счет за электроэнергию может возрасти.

Если вы открываете дверцу морозильной камеры несколько раз в час, например, чтобы достать небольшую порцию любимого мороженого, то в таком случае, каждый раз, когда дверца открывается, теплый воздух попадает внутрь, а холодный выходит наружу. Что тоже не очень хорошо влияет на работу морозильной камеры.

Читайте также:

Santé+ Magazine

Santé + Magazine - это журнал, специализирующийся на советах по дому и небольших советах для повседневной жизни, журнал, который уже более десяти лет является частью франкоязычного ландшафта печатных СМИ. Сначала журнал был доступен в печатном виде, но впоследствии вышел в цифровой версии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

холодильник продукты питания лайфхак
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ наступает возле Великой Новоселки: в DeepState раскрыли новую цель врага

РФ наступает возле Великой Новоселки: в DeepState раскрыли новую цель врага

00:15Украина
США готовы отменить почти 5 миллиардов долларов долга для Киева - Госдеп

США готовы отменить почти 5 миллиардов долларов долга для Киева - Госдеп

23:20Украина
Хотели украсть 27 млн грн: руководителей в Силах логистики ВСУ поймали на хищении

Хотели украсть 27 млн грн: руководителей в Силах логистики ВСУ поймали на хищении

22:56Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Длинноногая красотка: дочь Орбакайте становится копией мамы

Длинноногая красотка: дочь Орбакайте становится копией мамы

Зима озолотит представителей трех знаков Зодиака: кто сказочно разбогатеет

Зима озолотит представителей трех знаков Зодиака: кто сказочно разбогатеет

РФ готова завершить войну в Украине: в Reuters назвали пять условий Путина

РФ готова завершить войну в Украине: в Reuters назвали пять условий Путина

"Скакал по бабам": Алле Пугачевой приписывают роман с известным певцом

"Скакал по бабам": Алле Пугачевой приписывают роман с известным певцом

Зачем нужно класть бутылку с водой в бачок унитаза

Зачем нужно класть бутылку с водой в бачок унитаза

Последние новости

04:00

4 вещи, которые нужно делать при отключениях света: сохранит технику и не только

03:32

Ни на градус больше: какой должна быть температура в морозилке - цифры удивят

02:10

Сложные ситуации не страшны: какие инструменты надо положить в машину зимой

01:30

Три выкидыша, измены и абьюз: Шер рассказала про тяжелую супружескую жизнь

01:17

США могут остановить войну: политолог дал неожиданный прогноз с участием Трампа

Какой будет зима 2025 в Украине: климатолог Засядько дала прогнозКакой будет зима 2025 в Украине: климатолог Засядько дала прогноз
00:39

Очень большой христианский праздник: что нельзя делать 21 ноября

00:15

РФ наступает возле Великой Новоселки: в DeepState раскрыли новую цель врага

20 ноября, среда
23:58

Фикус поразит великолепием: садоводы поделились секретами ухода за растением

23:20

США готовы отменить почти 5 миллиардов долларов долга для Киева - Госдеп

Реклама
23:14

"Планов не было": в выступлениях Орбакайте в террористической РФ поставили точку

23:06

Зеленский подписал закон о лишении госнаград предателей: что предусматривается

22:56

Хотели украсть 27 млн грн: руководителей в Силах логистики ВСУ поймали на хищении

22:50

Долетит до Киева за 8-10 минут: эксперт рассказал, ударит ли РФ ракетой "Рубеж"

22:48

Заключенные "сражаются" за кровать P.Diddy в тюрьме

22:45

РФ готовит ракетный удар по Украине: дипломат выдал заявление о ядерном ударе

22:31

"Остались недели": ВСУ могут выйти из стратегического города на востоке

22:18

Отберут все: власти Украины жестко накажет предателей и путинистов

22:17

От здания ничего не осталось: первые кадры с места удара Storm Shadow в Курской областиВидео

22:07

Меган просто взбесится: принц Гарри сделал татуировку на видном месте

22:00

Угроза ядерного удара и закрытие посольств: главные новости Украины (дайджест)

Реклама
21:20

Британия утилизирует военные корабли, вертолеты и беспилотники: что происходит

21:06

Мамино сокровище: как выглядит двухлетняя дочь Свитолиной от Монфиса

20:56

"У нас сумасшедший сосед": Зеленский о сообщениях о "мощной атаке" РФ

20:50

Все гораздо проще, чем кажется: как правильно выбрать зимние шины для авто

20:50

Без тысяч погибших: Зеленский назвал единственный вариант возвращения Крыма

20:20

Решает давнюю проблему: для чего нужно втыкать столовые приборы в лук

20:17

"Опередили врага": начальник Генштаба раскрыл, как Курская операция сорвала планы РФ

19:49

Зима озолотит представителей трех знаков Зодиака: кто сказочно разбогатеет

19:40

Мороз -8, снегопады и гололедица: Украину накрывает очень мощная непогода

19:31

У Путина готовят заморозку вкладов россиян, "на Валдае" уже одобрили это решение

19:26

Россияне жестоко расстреляли пленных бойцов ВСУ на двух направлениях

19:10

Ким Чен Ын садит Путина на оружейную иглумнение

19:06

ВСУ "на характере" отвоевали позиции: воины 28 ОМБр провели операцию под Торецком

18:56

График отключения света на 21 ноября: сколько часов придется сидеть в темноте

18:47

Прицел на Крым: какие объекты ВСУ могут атаковать ракетами США - Братчук

18:39

Угроза ядерного удара: может ли Украина сбивать ракеты РС-26 "Рубеж" - СМИ

18:36

Тюремный срок с конфискацией: в СБУ приговорили путиниста Машкова

18:27

Украина под угрозой ракетного удара, РФ подняла в воздух авиацию

18:16

Путин хочет разделить Украину на три части: что известно о коварном плане РФ

18:16

Хитрый трюк для водителей: как разморозить лобовое стекло с помощью пакета

Реклама
18:15

"Я бы ему кое-что ампутировала": Лолита набросилась на россиянина и дружка Киркорова

17:50

"Дал добро": Байден советовался с Трампом относительно ударов ATACMS по РФ

17:16

Откуда на самом деле происходит термин "медовый месяц": неожиданное объяснение

17:13

ВСУ впервые ударили по России ракетами Storm Shadow: стала известна цель удара

17:09

Многомиллионная помощь Украине: какое вооружение США готовы передать ВСУ

17:02

Секретные комбинации для водителей: как проверить двигатель с помощью педалей

16:57

"Из-за этого закрываются посольства": известна цель массированной атаки на Киев

16:53

Спортсмен-депутат Жан Беленюк впервые признался, почему одинок

16:51

Графики отключений света могут отменить для всех украинцев: названы сроки

16:46

ВСУ "зажали в клещи": под угрозой ключевая магистраль возле Курахово - Селезнев

Новый год 2025
Почему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 годКому повезет в 2025 году
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять