Ни на градус больше: какой должна быть температура в морозилке - цифры удивят

Если температура в вашей морозильной камере будет значительно ниже необходимой, вы будете вынуждены платить больше за коммунальные услуги.

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Как поддерживать правильную температуру в морозильной камере / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какая температура должна быть в морозильной камере

Может ли температура в морозильной камере быть слишком низкой для эффективной работы

Как поддерживать правильную температуру в морозильной камере

Для длительного и безопасного хранения продуктов в морозильной камере необходимо настроить правильную температуру. Если этого не сделать, то замороженные овощи, фрукты, мясо и рыба могут быстро испортиться. Главред разбирался, какая оптимальная температура должна быть в морозильной камере.

На сайте Sante+ говорится, что для замораживания продуктов питания в правильных гигиенических условиях, идеальная температура морозильной камеры должна составлять -18°C.

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Может ли температура в морозильной камере быть слишком низкой

На самом деле температура в морозильной камере никогда не бывает слишком низкой.

Как объясняет исследователь микробиологии Джейсон Тетро, "большинство рекомендаций сосредоточены на температурном диапазоне, но на самом деле не существует слишком низкой температуры для морозильных камер".

Эксперт добавляет, если вы установите морозильную камеру на температуру ниже -18°C, это, скорее всего, увеличит ваш счет за коммунальные услуги из-за дополнительного потребления электроэнергии.

Как понять, что температура в морозильной камере установлена неверно

На неверную температуру в морозилке указывают несколько важных факторов:

в морозильной камере лед не до конца замерзает;

на стенках скапливается конденсат;

продукты в морозильной камере подмерзают частично или полностью не замерзают.

Если вы обнаружили хотя бы один из этих признаков, это свидетельствует о том, что температура в морозильной камере установлена неправильно.

Какие продукты нельзя хранить в холодильнике / Инфографика: Главред

Как поддерживать оптимальную температуру в морозильной камере

Первым делом дайте продуктам остыть, прежде чем убирать их в морозилку.

Также важно проверить уплотнители на дверце. Если один из этих уплотнителей протекает, холодный воздух может выходить наружу. Как следствие, охлаждение морозильной камеры может стать сложнее, а счет за электроэнергию может возрасти.

Если вы открываете дверцу морозильной камеры несколько раз в час, например, чтобы достать небольшую порцию любимого мороженого, то в таком случае, каждый раз, когда дверца открывается, теплый воздух попадает внутрь, а холодный выходит наружу. Что тоже не очень хорошо влияет на работу морозильной камеры.

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