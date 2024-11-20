Британия утилизирует военные корабли, вертолеты и беспилотники: что происходит

Вывод из эксплуатации устаревшей техники позволит сосредоточиться на инвестициях в новые технологии.

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Британия утилизирует военную технику / коллаж: Главред, фото: piabay, Википедия

Коротко о главном:

Британия утилизирует военную технику

Министр обороны раскрыл новые планы Британии

Министр обороны Британии Джон Хили сообщил, что Великобритания решила утилизировать ряд своей техники. Решение вызвано необходимостью сократить расходы на оборону и модернизировать вооруженные силы.

По его словам, этот шаг позволит сэкономить до 500 миллионов фунтов стерлингов в ближайшие пять лет, хотя государство продолжает стремиться к достижению расходов на оборону в размере 2,5% ВВП, говорится в материале Politico.

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Речь идет о двух десантных кораблях HMS Albion и HMS Bulwark. Их выведут из эксплуатации на 10 лет раньше запланированного.

"Также будут утилизированы два судна материально-технического обеспечения RFA Wave Knight и RFA Wave Ruler и фрегат HMS Northumberland. Последний сейчас находится в ремонте. Что касается авиации и беспилотников, то речь идет об устаревших вертолетах Puma и CH-47 Chinook. А также - о 47 разведывательных беспилотниках Watchkeeper", - говорится в материале.

Как подчеркнул Хили, вывод из эксплуатации устаревшей техники позволит сосредоточиться на инвестициях в новые технологии, адаптируя вооруженные силы к вызовам будущего.

Вместе с тем, оппозиция осудила это решение, заявив, что оно может ослабить национальную безопасность. Консервативная партия выразила обеспокоенность, что уменьшение количества военных активов несет риски в условиях глобальной нестабильности.

Премьер-министр Кир Стармер, который возглавляет правительство с июля 2024 года, ранее обещал усилить обороноспособность страны и ее роль в НАТО. Несмотря на сокращение части активов, Великобритания продолжает поддерживать Украину. Бюджет в 3 миллиарда фунтов стерлингов на военную помощь Украине, предусмотренный предыдущим правительством, остается в силе.

Военная помощь Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что Британия выделила рекордную сумму для ВСУ на покупку дронов. Правительство объявило о дальнейшей военной поддержке в размере 7,5 млн фунтов стерлингов на новые ударные и разведывательные беспилотники, которые будут инвестированы через коалицию беспилотников.

Великобритания и Франция разрешить бить вглубь России, но есть условие - полное снятие ограничений на применение дальнобойных ракет речь не идет. Известно, что это разрешение на удары ракетами Storm Shadow/SCALP распространяется только на Курскую область.

Пентагон готовит для Украины пакет помощи на $275 млн. Министерство обороны США готовит новый пакет оборонной помощи для Украины на сумму не менее 275 миллионов долларов. Он будет включать артиллерийские ракетные системы HIMARS и противотанковые боеприпасы Javelin.

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