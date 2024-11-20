Какой будет зима 2025 в Украине: климатолог Засядько дала прогноз

2024 год побил рекорды предыдущих и стал самым теплым на планете, об этом рассказала Главреду Евгения Засядько.

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Какой будет погода и климат в 2025 году / Коллаж Главред

Погода в 2024 году побила все рекорды. Изменение климата повлияло и на изменение температуры в нашей стране.

Эксперт по климатической политике Евгения Засядько в интервью Главреду рассказала, ждать ли украинцам холодной зимы, какие риски существуют для Украины в следующем году из-за войны, и как адаптация к глобальным изменениям климата может изменить украинские города.

Метеорологическое лето в Украине в этом году было довольно длительным. С чем это связано? С чем вообще связана такая аномальная погода?

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По данным исследований ученых, теплый период в Украине будет увеличиваться именно из-за изменения климата. Мы будем наблюдать сокращение осеннего и весеннего периода, тогда как лето, наоборот, будет увеличиваться.

На самом деле, эти изменения наблюдаются не только в Украине, а и по всему миру. Глобальная температура продолжает повышается, каждый год становится больше теплее предыдущих. Поэтому вопрос остается актуальным. Сейчас проходят мировые климатические переговоры. В текущем месяце собирается КОП-29 (Конференция ООН по изменению климата), это уже 29 переговоры, где все страны мира собираются, чтобы найти решение по сокращению выбросов, адаптации и финансированию. Сейчас еще рано говорить о результатах, потому что только начинается вторая неделя конференции, и на ней должны принять какие-то решения. Но несмотря на подписание в 2015 году Парижского соглашения, выбросы продолжают расти, несмотря на то, что согласно документу все страны должны сделать все возможное, чтобы не допустить повышения глобальной температуры на 1,5 градуса от доиндустриального периода, то есть от конца 19-го века.

Климат в Украине меняется / pixabay

Мы уже достаточно близко приблизились к этому показателю, хотя эти 1,5 градуса - это цель до 2100 года. Велика вероятность, что человечество не выполнит те условия, которые были подписаны в 2015 году, потому что глобально выбросы растут, и до сих пор не достигло своего пика. Есть отдельные страны, которые достаточно активно сокращают эти выбросы, как и Евросоюз в целом. Зато есть, например, Индия, где выбросы растут более чем на 4%.

Украина - одна из тех стран, которые с 1990-х годов активно сокращали выбросы. Я не могу сказать, насколько мы сократили их за прошлый год. По состоянию, например, на 2021 год, мы сократили выбросы больше, чем на 60%. В течение войны, когда Россия разрушила очень много наших объектов промышленности, а 6 миллионов населения выехали, есть большие шансы, что наши выбросы сократились еще больше, чем раньше.

Сейчас мы можем говорить, что в последующие годы в Украине и во всем мире будет также продолжаться это аномальное потепление?

О глобальной температуре можно сказать, что она будет расти. Но будет ли именно потепление, или, возможно, следующий год будет, наоборот, прохладнее предыдущих - здесь уже вопрос. Скорее всего, в следующем году будут наблюдаться пики потепления и все равно будет жарче всего.

Проявление изменения климата - это то, что погода становится достаточно нестабильной. У нас происходят резкие изменения погодных условий, температура резко снижается или повышается с +45 до +20 градусов в течение нескольких дней. Поэтому будут как жаркие дни, так и холодные.

Какой будет зима в Украине 2024-2025

На самом деле по данным ученых нам все равно стоит ожидать, что в Украине будут холодные периоды зимой, то есть меньше -15 градусов. Будут оставаться мини сезоны, но они уже не будут такими, как мы привыкли, когда у нас в течение трех месяцев зима, осень, лето и весна с более четкими распределениями температуры.

Относительно осени. Можно ли говорить уже сейчас, что осень в Украине стала аномально теплой? Можете вы как-то охарактеризовать, как эта осень прошла для Украины?

На самом деле текущий год побил рекорды предыдущих и стал самым теплым. За осень сейчас немного рано говорить, потому что, скорее всего, еще подсчитывают все данные. Но действительно, мы чувствуем, что этот период осени и весны будет уменьшаться. У нас будет больше дней лета. Будет ли увеличиваться зимний период - не думаю.

Вы уже немного сказали о зиме в Украине, но у меня все-таки есть вопрос: будет ли эта зима теплее предыдущей? И ожидать ли нам сильных осадков?

Здесь я не могу вам сказать. Это то, что говорили о разбалансированности, и нельзя понять, когда и как это будет. Очень хороший пример - Испания, где за 20 минут выпали огромные осадки. Уровень воды достигал первого этажа. В течение этих дождей выпала годовая норма осадков. Подобные примеры были и в предыдущие годы в Украине, когда затапливались города.

Я надеюсь, что у нас будут осадки зимой, потому что это достаточно сильно влияет на то, насколько будут наполнены реки весной, ведь Украина не является страной, которая наиболее обеспечена водой. Поскольку большинство воды мы используем именно из рек, наличие осадков достаточно сильно влияет на нашу жизнь.

Вы говорили, что может быть минус 15 градусов зимой. Можно ли сейчас говорить о том, как начнется зима?

К сожалению, не могу сказать. Но точно стоит говорить, что зима будет. Нам не стоит рассчитывать, что через 10 лет зимы не будет и мы будем в футболках ходить - нет, этого не будет. Зима будет оставаться, в этом году она тоже будет. Насколько именно она будет холодной, сейчас сказать трудно. На самом деле, по сравнению с прошлыми годами, зимы у нас становятся более мягкими. В условиях войны нам это только помогает, потому что мы используем меньше ресурсов, нам нужно меньше электроэнергии на отопление.

И Евросоюзу тоже легче, поскольку они могут быстрее отказаться от российского газа.

Евгения, как война повлияла на изменение климата в Украине и какие мы несем убытки?

Во-первых, как я уже говорила, из-за того, что Россия разрушила очень много промышленности, 6 миллионов населения выехали - это очень много. В соотношении с европейскими странами, это количество может быть соизмеримо населению нескольких стран. Человек тоже выбрасывает парниковые газы своей деятельностью. Но действия России привели к дополнительным выбросам. Военные действия - это постоянные выбросы парниковых газов, миграция.

Из-за действий России в начале войны за пределы страны выехали более 10 миллионов человек. К тому же, у нас дополнительно были те люди, которые перемещались внутри Украины. Все это привело к существенной миграции, и, соответственно, к большему использованию транспорта, который является одним из источников выбросов парниковых газов. А это и сжигание бензина, и нефти. Еще из-за действий России пришлось изменить все глобальные авиационные перевозки - если раньше можно было летать через территорию Украины, то сейчас всем самолетам приходится облетать, что тоже провоцирует огромные выбросы.

За 2,5 года действия России привели к дополнительным 175 млн тонн выбросов, их можно сравнить с различными выбросами Нидерландов. Это подсчитали международные ученые, в сотрудничестве с Минприроды и ОО "Экодия". Действия России усиливают изменение климата.

Что происходит с климатом в мире? Вы уже говорили об Испании, где было мощное наводнение. Землетрясения в Турции, пожары в Америке. Что будет в следующем году?

Никто не сможет ответить на этот вопрос, но каждый регион примерно понимает возможные риски. Разумеется, в Испании вряд ли могли ожидать, что у них выпадет годовая норма осадков. У них, скорее, это все больше сдвигается к засухам. Потому что, как я знаю, до того дождей в регионе не было в течение нескольких месяцев подряд.

Смотрите видео, как Валенсию затопило мощное наводнение:

Но нам надо готовиться к таким вызовам, и принимать соответствующие меры. Например, если высокий уровень воды провоцировал затопление, важно иметь природные территории, парки, деревья, которые могли бы быстро поглощать эту воду.

Почему, например, в Киеве и других городах Украины происходят затопления? Потому что канализационные стоки просто не могут справиться, часто бывают загрязнены. Но никогда их объем не был рассчитан на такие объемы. Дополнительно сокращаются зеленые зоны, вырубаются парки, а на их месте строят дома или дороги, что не способствует поглощению воды во время сильных осадков.

Сейчас я не могу сказать, что будет в следующем году, но мы должны использовать данное время для адаптации, понимая риски, и готовиться к ним. Для Украины могут быть актуальными засухи. Мы должны эффективно использовать наши имеющиеся водные ресурсы. Тем более, что мы - аграрная страна.

Кто такая Евгения Засядько? Евгения Засядько - эксперт по вопросам климатической политики, с опытом работы в теме более 6 лет, и в теме защиты окружающей среды более 10. Председатель правления Гринпис-Украина и член ОО "Экодия"

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