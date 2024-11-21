РФ наступает возле Великой Новоселки: в DeepState раскрыли новую цель врага

Оккупанты выполняют другой маневр для того, чтобы обойти Великую Новоселку и изменить ситуацию на фронте.

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Что происходит на фронте / коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, скриншот: deepstatemap

Коротко о главном:

РФ забросила более взвода десантников в Донецкую область

Какова ситуация на фронте

Стало известно, что российские оккупанты активизировались восточнее Великой Новоселки, что в Донецкой области.

По информации аналитического канала DeepState, сегодня россияне совершили ряд штурмовых действий на восток и северо-восток от поселка.

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"Основные усилия противник противник прикладывает на Раздольное, где сегодня при поддержке 5 ВВТ был заброшен десант численностью более взвода, а также западнее Новодонецкого, где оккупанты провели механизированные атаки", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, враг имел тактический успех. Более детальная обстановка будет понятна через пару дней.

По мнению аналитиков DeepState, этот маневр противник выполняет для того, чтобы обойти Великую Новоселку с севера и перерезать дорогу на село Богатырь.

Какая ситуация на фронте / скриншот: deepstatemap

По их информации, для штурмовых действий привлечен спецназ "главного разведывательного управления генерального штаба РФ". Это может свидетельствовать о желании врага достичь быстрого результата и возможной нехватке резервов на участке.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как ранее информировал Главред, что ВСУ "на характере" отвоевали позиции и провели операцию под Торецком. Украинские военные отбили позиции в Донецкой области и стабилизировали ситуацию на этом направлении. ВСУ также взяли двух российских оккупантов в плен.

21 ноября стало известно, что россияне жестоко расстреляли пленных бойцов ВСУ на двух направлениях. Из соцсетей стало известно о вероятном расстреле украинских военнопленных, которые попали в российское окружение на Курщине. Дмитрий Лубинец сообщил об очередном военном преступлении.

ВСУ могут выйти из стратегического города на востоке. Силы обороны Украины будут вынуждены выйти из Курахово, которое почти на 70% уже находится в окружении войск РФ, отмечает военный эксперт Иван Ступак. Существует серьезная угроза полного окружения Курахово.

Что такое DeepState? DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

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