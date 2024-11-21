Сложные ситуации не страшны: какие инструменты надо положить в машину зимой

Вкратце:
- Какой минимальный набор является важным для зимних поездок
- Для чего в автомобиле зимой надо иметь при себе буксировочный торс
Зима - это вызов для автомобилистов, который требует не только подготовки автомобиля, но и запаса нужного оборудования. Издание Главред со ссылкой на экспертов Аmpercar.com рассказывает о списке вещей, которые помогут справиться с холодами, снегом и экстренными ситуациями.
- Щетка для снега - основной помощник. Автомобильная щетка со скребком для льда - незаменимая вещь для очистки стекол и кузова. Модели с телескопической ручкой особенно удобны, поскольку позволяют добраться даже до крыши автомобиля.
- Размораживатель для замков. В мороз ключи часто не могут открыть замок из-за льда. Спрей или тюбик размораживателя на спиртовой основе быстро справятся с этой проблемой, а силикон в составе защитит от повторного замерзания.
- Пуско-зарядное устройство для аккумулятора. Низкие температуры разряжают аккумулятор, особенно после долгого простоя. Компактное пуско-зарядное устройство поможет запустить двигатель самостоятельно. Важно держать его заряженным и хранить в тепле.
- Лопата для снега. Снег на парковках или возле бордюров может стать препятствием. Автомобильная лопата выручит в таких ситуациях. Алюминиевые и пластиковые модели легкие, стальные - более прочные, а складные конструкции удобны для хранения.
- Незамерзайка - обязательный запас. Зимняя жидкость для стеклоомывателя расходуется быстрее, чем обычно. Держите запас в багажнике и покупайте только проверенную продукцию, чтобы избежать подделок.
- Силиконовая смазка для уплотнителей. Чтобы избежать примерзания дверей, после каждого мытья следует обрабатывать резиновые уплотнители силиконовой смазкой. Это сохраняет их эластичность и предотвращает повреждения.
- Теплые перчатки. Для работы с автомобилем в холодных условиях нужны непромокаемые перчатки. Они защитят руки от холода и влаги, обеспечивая комфорт во время зимних задач.
- Буксировочный трос. Застревание в снегу может стать неожиданностью. Капроновый буксировочный трос, устойчивый к морозам и способный выдерживать нагрузку, вдвое превышающую вес авто, станет незаменимым в таких случаях.
- Цепи противоскольжения. На льду и заснеженных дорогах цепи противоскольжения улучшают сцепление шин, уменьшая риск застревания. Это особенно полезно для сложных погодных условий или бездорожья.
Эти аксессуары обеспечат комфорт и безопасность вождения зимой, помогут избежать неприятностей и справиться с экстремальными погодными условиями. Важно иметь их под рукой, отправляясь в дорогу.
Также специалисты рассказывали, где и как правильно хранить летние шины зимой. Если знать несколько правил и важных нюансов, они не испортятся и не замерзнут.
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Почему не заводится машина - основные причины
Машина может не заводиться по разным причинам. Одной из самых распространенных является разряженный аккумулятор. Это может произойти из-за длительной неактивности автомобиля или из-за проблем с аккумулятором. Другая причина - проблемы с запуском двигателя, которые могут возникнуть из-за неисправного стартера или проблем с системой зажигания. Также могут быть проблемы с топливной системой, которые могут препятствовать нормальной работе двигателя.
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