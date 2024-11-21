Сложные ситуации не страшны: какие инструменты надо положить в машину зимой

Некоторые вещи и инструменты помогут избежать неприятностей на дороге, сделают путешествие более безопасным и комфортным даже в сложных погодных условиях.

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Что необходимо иметь при себе в машине зимой / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вкратце:

Какой минимальный набор является важным для зимних поездок

Для чего в автомобиле зимой надо иметь при себе буксировочный торс

Зима - это вызов для автомобилистов, который требует не только подготовки автомобиля, но и запаса нужного оборудования. Издание Главред со ссылкой на экспертов Аmpercar.com рассказывает о списке вещей, которые помогут справиться с холодами, снегом и экстренными ситуациями.

Щетка для снега - основной помощник . Автомобильная щетка со скребком для льда - незаменимая вещь для очистки стекол и кузова. Модели с телескопической ручкой особенно удобны, поскольку позволяют добраться даже до крыши автомобиля. Размораживатель для замков . В мороз ключи часто не могут открыть замок из-за льда. Спрей или тюбик размораживателя на спиртовой основе быстро справятся с этой проблемой, а силикон в составе защитит от повторного замерзания. Пуско-зарядное устройство для аккумулятора. Низкие температуры разряжают аккумулятор, особенно после долгого простоя. Компактное пуско-зарядное устройство поможет запустить двигатель самостоятельно. Важно держать его заряженным и хранить в тепле. Лопата для снега . Снег на парковках или возле бордюров может стать препятствием. Автомобильная лопата выручит в таких ситуациях. Алюминиевые и пластиковые модели легкие, стальные - более прочные, а складные конструкции удобны для хранения. Незамерзайка - обязательный запас . Зимняя жидкость для стеклоомывателя расходуется быстрее, чем обычно. Держите запас в багажнике и покупайте только проверенную продукцию, чтобы избежать подделок. Силиконовая смазка для уплотнителей . Чтобы избежать примерзания дверей, после каждого мытья следует обрабатывать резиновые уплотнители силиконовой смазкой. Это сохраняет их эластичность и предотвращает повреждения. Теплые перчатки . Для работы с автомобилем в холодных условиях нужны непромокаемые перчатки. Они защитят руки от холода и влаги, обеспечивая комфорт во время зимних задач. Буксировочный трос . Застревание в снегу может стать неожиданностью. Капроновый буксировочный трос, устойчивый к морозам и способный выдерживать нагрузку, вдвое превышающую вес авто, станет незаменимым в таких случаях. Цепи противоскольжения. На льду и заснеженных дорогах цепи противоскольжения улучшают сцепление шин, уменьшая риск застревания. Это особенно полезно для сложных погодных условий или бездорожья.

Эти аксессуары обеспечат комфорт и безопасность вождения зимой, помогут избежать неприятностей и справиться с экстремальными погодными условиями. Важно иметь их под рукой, отправляясь в дорогу.

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Также специалисты рассказывали, где и как правильно хранить летние шины зимой. Если знать несколько правил и важных нюансов, они не испортятся и не замерзнут.

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