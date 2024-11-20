Зеленский подписал закон о лишении госнаград предателей: что предусматривается

Решение о лишении государственных наград для подозреваемых может вынести суд в качестве дополнительного наказания, говорится в тексте законопроекта.

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Зеленский подписал закон о лишении госнаград предателей Украины / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Офис президента

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Зеленский подписал законопроект о лишении предателей Украины государственных наград

Известно, какие лица могут быть лишены госнаград

Сегодня, 20 ноября, президент Украины подписал законопроект, который позволяет процедуру лишения предателей Украины государственных наград. Об этом сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк в своем Telegram, кроме того, об этом свидетельствует карточка законопроекта №11410 на сайте Верховной Рады.

"Только сегодня Парламент принял (законопроект - ред.) №11410 о лишении государственных наград предателей Украины и президент его уже успел подписать", - подчеркнул Железняк. видео дня

Согласно новому закону, государственных наград могут быть лишены лица, признанные виновными в таких действиях:

совершение тяжких или особо тяжких преступлений;

преступлений, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины, международному правопорядку или миру.

Новый закон вносит изменения в статьи Уголовного кодекса Украины и других нормативных актов, вводя дополнительный вид наказания - лишение государственных наград Украины.

В соответствии с положениями закона, лицо, утратившее государственные награды, а также его семья лишаются всех прав и льгот, предоставляемых награжденным.

Решение о лишении наград может принять суд как дополнительное наказание. Суд обязан рассмотреть этот вопрос при вынесении приговора и определить, есть ли основания для такой меры.

Сообщение подозрений в госизмене - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 14 ноября, народному депутату Украины Евгению Шевченко было объявлено подозрение в государственной измене. Он ранее призвал президента Владимира Зеленского начать "диалог" с РФ и известен своей близостью к белорусскому диктатору Лукашенко. Об этом сообщили в ГБР и СБУ.

4 сентября Печерский райсуд Киева перенес подготовительное заседание по делу о госизмене депутата Нестора Шуфрича. Причиной стало плохое самочувствие подсудимого, из-за чего в зал суда вызвали врачей. По информации "Суспільного", адвокаты Шуфрича ходатайствовали о переносе из-за его реабилитации после операции в частной клинике.

Впоследствии Государственное бюро расследований прокомментировало слухи о якобы смерти Шуфрича в больнице. Советник по стратегическим коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян уточнила, что дело нардепа передано в суд.

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