Очень большой христианский праздник: что нельзя делать 21 ноября

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день идет снег
- Почему в этот день нельзя заниматься даже уборкой
- Кому нужно молиться в этот день
21 ноября церковь отмечает Введение в храм Пресвятой Богородицы. Как сообщает Главред, это великий христианский праздник. Считается, что в этот день Дева Мария, будущая мать Иисуса Христа, была введена в Иерусалимский храм родителями Иоакимом и Анной, когда ей было три года. Пресвятая Богородица росла в храме, училась молитве и изучала Священное Писание.
Что можно делать 21 ноября
- В этот день нужно помолиться. У нее просили здоровья, защиты и покровительства, а также об исцелении от разных заболеваний.
- В этот день можно совершать сделки и продажи. Этот день считается благоприятным для подобного.
- В этот день нужно есть только постные блюда, так как продолжается Рождественский пост.
Что нельзя делать 21 ноября
1. Нельзя 21 ноября заниматься тяжелым трудом. Нельзя даже заниматься хозяйством. Лучше помолиться и думать о духовном.
2. Нельзя 21 ноября брать и давать деньги в долг. Это может привлечь бедность.
3. Нельзя 21 ноября отказывать в помощи. Иначе вы сами можете оказаться в сложной ситуации.
4. Нельзя 21 ноября громко смеяться и веселиться.
Приметы 21 ноября
- Если в этот день выпал снег, то он пролежит до весны.
- Если в этот день выпал снег с дождем, то весной будет плохая погода.
- Если в этот день туман, то скоро наступит оттепель.
- Если в этот день пасмурно, но тепло, то следующий год будет неурожайным.
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