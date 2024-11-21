Очень большой христианский праздник: что нельзя делать 21 ноября

Что можно делать 21 ноября. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от проблем с финансами и не только.

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Что нельзя делать 21 ноября / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день идет снег

Почему в этот день нельзя заниматься даже уборкой

Кому нужно молиться в этот день

21 ноября церковь отмечает Введение в храм Пресвятой Богородицы. Как сообщает Главред, это великий христианский праздник. Считается, что в этот день Дева Мария, будущая мать Иисуса Христа, была введена в Иерусалимский храм родителями Иоакимом и Анной, когда ей было три года. Пресвятая Богородица росла в храме, училась молитве и изучала Священное Писание.

Что можно делать 21 ноября

В этот день нужно помолиться. У нее просили здоровья, защиты и покровительства, а также об исцелении от разных заболеваний.

В этот день можно совершать сделки и продажи. Этот день считается благоприятным для подобного.

В этот день нужно есть только постные блюда, так как продолжается Рождественский пост.

Что нельзя делать 21 ноября

1. Нельзя 21 ноября заниматься тяжелым трудом. Нельзя даже заниматься хозяйством. Лучше помолиться и думать о духовном.

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2. Нельзя 21 ноября брать и давать деньги в долг. Это может привлечь бедность.

3. Нельзя 21 ноября отказывать в помощи. Иначе вы сами можете оказаться в сложной ситуации.

4. Нельзя 21 ноября громко смеяться и веселиться.

Приметы 21 ноября

Если в этот день выпал снег, то он пролежит до весны.

Если в этот день выпал снег с дождем, то весной будет плохая погода.

Если в этот день туман, то скоро наступит оттепель.

Если в этот день пасмурно, но тепло, то следующий год будет неурожайным.

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